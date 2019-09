L' incendio in un impianto chimico di Rouen | in Francia

Francia - enorme incendio in un impianto chimico a Rouen : Il rogo è stato catalogato in base alla Direttiva europea Seveso, quindi ad alto rischio

Francia : enorme incendio in impianto chimico classificato “Seveso” - è ad alto rischio : Un vasto incendio è divampato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, che produce additivi lubrificanti. Si tratterebbe di un sito classificato “Seveso“, cioè sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate. Le cause del disastro, che ha generato una colonna di fumo visibile a diversi km di distanza, sono al momento sconosciute. Sul posto stanno operando 130 vigili ...

