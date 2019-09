Eni rileva gli asset di Exxon in Norvegia per 4 | 5 miliardi

Esplosione in raffineria Eni - Arpa Lombardia : “Non rilevate alterazioni significative della qualità dell’aria” : Questa mattina, alle ore 6.30, si è verificata un’anomalia in una sezione dell’impianto di gassificazione alla ENI di Sannazzaro de’ Burgondi (Pv) che ha provocato, riporta Arpa Lombardia, “un’Esplosione con conseguente emissione di fumo/vapore che è durata una decina di minuti. Secondo le notizie in nostro possesso, i VVF non hanno rilevato al momento dell’intervento fiamma attiva, non ci sono stati danni ...