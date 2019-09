Il direttore di SkySport ringrazia Insigne | “Confronto acceso ma civile”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) Botta e risposta tra Lorenzoe Marocchi avvenuto in diretta a Sky nel post partita di Napoli-Cagliari, dove il capitano azzurro non ha affatto apprezzato il commento sulla poca intensità messa in campo dalla squadra che il commentatore ha paragonato a quella delle amichevoli estive di Dimaro. Federico Ferri,di Sky Sport, è intervenuto poco fa sui social per commentare proprio la risposta di“Da capitano, non era (e non è) d’accordo su un’opinione e un’espressione di Marocchi. Non ha parlato per mezzo di altri, lo ha fatto live a. Ha sostenuto la posizione e consentito a Giancarlo di precisare la sua. Confrontoma civile. Bravo e grazie a” Da capitano, non era (e non è) d’accordo su un’opinione e un’espressione di Marocchi. Non ha parlato per mezzo di altri, lo ha fatto live a #. Ha sostenuto la posizione e ...

