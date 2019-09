Batterie smartphone | ecco come farle durare di più

Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Esistono degli accorgimenti per far sì che la durata della batteria del nostrosia più lunga possibile.ne alcuni

rinaldi_rin : @ConversioneOrg La signorina se vuole davvero fare elimini smartphone, iPad e iPhone che inquinano con le loro batt… - AgnelloMistico : RT @ElenaInvernizzi: @antonio_bordin Il nuovo idolo di una massa di imbecilli che cianciano di ambiente e postano come se non ci fosse un d… - gaejimmy : RT @ElenaInvernizzi: @antonio_bordin Il nuovo idolo di una massa di imbecilli che cianciano di ambiente e postano come se non ci fosse un d… -