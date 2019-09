Agrigento | 13enne prende a schiaffi e calci operatrice per rimprovero

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Federico Garau Per fortuna la donna, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, non ha riportato gravi ferite. Il responsabile, un, non è imputabile per la legge italiana È bastato un semplicerivolto ad uno dei giovani ospiti della struttura presso cui lavora a scatenare la violenza contro un'di 44 anni che, sotto choc, è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale diLa vittima, dipendente di una comunità che si occupa di assistere minorenni problematici, è stata aggredita con inaudita violenza da un, che si è scagliato contro di lei strattonandola e colpendola con. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine locali ed ai soccorritori del 118, che si sono occupati di assistere la 44enne, trasportata poi al pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Per fortuna le ferite riportate ...

