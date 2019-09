Venerdì 27 settembre si tinge di verde ma anche di nero | sciopero dei mezzi pubblici

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 23 a Venerdì 27 settembre 2019 – Ricette e rubriche. : Terza settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 23 a ...

Sciopero del clima venerdi' 27 settembre : manifestazioni in Italia e nel mondo : La settimana del clima è già cominciata in tante città del mondo in cui sono in atto manifestazioni a difesa del clima e dell'ambiente, ispirate dalla voglia e dalla tenacia di Greta Thunberg che...

Venerdì 27 settembre ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico a Milano : Riguarderà i dipendenti di ATM, l'azienda dei trasporti milanese: inizierà alle 8.45 e ci sarà una pausa tra le 15 e le 18

Analisi Auditel : la serata di Venerdì 20 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile di poco sotto la soglia del 20% di share . La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando arrivando a toccare la ...

Ascolti tv Venerdì 20 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show 2019, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles .000 telespettatori, share %. SWAT .000, %. Su Rai 3 Il film Il colore nascosto delle cose ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Rosy Abate 2, seconda puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film X-Men Le origini - Wolverine ha ...

Ascolti TV | Venerdì 20 settembre 2019. Tale e Quale Show 20.1% - Rosy Abate 15.7% : Rosy Abate 2 - Paola e Giulia Michelini Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.762.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Rosy Abate 2 ha raccolto davanti al video 3.138.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.072.000 spettatori pari al 4.6% di share e S.W.A.T. 815.000 (4.3%). Su Italia 1 X-Men Le Origini – Wolverine ha catturato l’attenzione di 1.082.000 spettatori (5.1%). Su ...

ROSY ABATE 2 - anticipazioni terza puntata di Venerdì 27 settembre : anticipazioni terza puntata della fiction ROSY ABATE 2, in onda venerdì 27 settembre 2019 su Canale 5 in prima serata: ROSY (Giulia Michelini) è precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata dal figlio Leo (Vittorio Magazzù) e non si capacita della scelta che ha fatto il ragazzo. Leo ha infatti scelto di stare dalla parte di Costello (Davide Devenuto) – ormai considerato dal ragazzo come un padre putativo – e del suo ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 20 Settembre 2019 : Film Stasera in TV: Allied - Un'ombra nascosta, Il colore nascosto delle cose, X-Men le origini: Wolverine, Easy Rider - Libertà e paura, Deep Impact, Matrimonio alle Bahamas, Aspirante vedovo.

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 16 a Venerdì 20 settembre 2019 – Ricette e rubriche. : Seconda settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 16 ...

Programmi TV di stasera - Venerdì 20 settembre 2019. Su Rai3 «Il colore nascosto delle cose» : Adriano Giannini e Valeria Golino in Il colore nascosto delle cose Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Seconda puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 12 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. In questa edizione a sfidarsi sul palco sono le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il ...

La rassegna stampa di Venerdì 20 settembre – Chi è mister derby? Mamma mia che Zaniolo! Juvoluzione [FOTO] : rassegna stampa – Europa League, ma soprattutto Serie A sui quotidiani in edicola oggi, 20 settembre. Si torna sulle gare di ieri. La Gazzetta dello Sport scrive: “Dzeko-Zaniolo, la Roma vola”, mentre è “Rebus Lazio, che succede?”. Sulla rosea c’è il derby in primo piano con Giampaolo e Conte, imbattuti nelle stracittadine di Genova e Torino. Anche il Corriere dello Sport torna sulle partite di Europa ...