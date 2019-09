Untitled Goose Game completato in una speedrun folle di quattro minuti

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019)non è un gioco particolarmente lungo. Un normale playthrough dovrebbe richiedere circa tre ore per essere; tuttavia, unoner è riuscito a completarlo in poco più di tre.Loner francese Seijouf è attualmente il campione in carica per essere l'oca più terribilmente veloce riuscendo a finire il gioco in soli 3e 46 secondi.Nel gioco, Seijouf usa le sue abilità per farsi strada attraverso cancelli e recinzioni prediligendo la furtività, la velocità e gli exploit per completare gli obiettivi di cui ha bisogno, piuttosto che far arrabbiare troppo i residenti nel villaggio. Già il record sarebbe incredibile di suo, se si pensa che il gioco è stato pubblicato pochissimi giorni fa, non possiamo altro che plaudere loner per aver studiato con minuzia tutte le fasi di questo titolo.Leggi altro...

