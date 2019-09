Maltempo - Temporale a San Miniato : allagamenti e disagi : Pioggia e Maltempo in Toscana, dove un forte temporale si è abbattuto in tarda mattinata su San Miniato (Pisa) e ha provocato allagamenti e disagi. Sono in corso numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco che hanno già risposto a una quindicina di richieste di soccorso. Per lo più si tratta di liberare gli scantinati invasi dall’acqua. Gli interventi sono ancora in corso, ma non si segnalano particolari danni alle abitazioni, ...

Temporale a Ragusa - città in tilt : strade allagate in pochi minuti FOTO : basta un Temporale di pochi minuti a Ragusa va in tilt. strade allagate e città in ginocchio. Il consigliere Mario D'Asta: appello ad Amministrazione

Forte Temporale su Bari : salvato pescatore vicino lungomare : Il maltempo sta colpendo come da previsione la Puglia, dove non mancano disagi e criticità in varie zone della regione. Un Forte temporale ha colpito anche il capoluogo per gran parte della...

Vasto Temporale dal Tirreno verso la Calabria e Sicilia - rischio nubifragi e grandine : Il sud Italia sta facendo i conti con una rapida ma intensa ondata di maltempo legata ad una massa d'aria piuttosto fredda proiettatasi dalla Scandinavia sin sui Balcani tanto da lambire il...

Meteo Puglia : vasto Temporale MCS in arrivo - attenzione a nubifragi e grandine : Caldo e bel tempo coi minuti contati in Puglia: una forte perturbazione alimentata da aria molto fresca di origine artica si sta dirigendo sul sud-est italiano dove a breve provocherà un sensibile...

Rosy Abate 2 riparte da un salto Temporale e con Leonardo neo boss mafioso : anticipazioni del 18 e 20 settembre : Tutto è pronto per la nuova Rosy Abate 2. Per settimane abbiamo parlato dello spin off di Squadra Antimafia con Giulia Michelini protagonista insieme al figlio Leonardo e oggi, 18 settembre, la fiction tornerà in onda su Canale5 con la prima i due puntate in due giorni. Oggi e il 20 settembre prenderà il via quello che potrebbe essere il capitolo finale dello spin off che potrebbe addirittura segnare la morte della regina di Palermo chiudendo ...

Il titolo di Lucifer 5×02 manda i fan nel panico : i video dal set confermano il salto Temporale? : Il titolo ambiguo di Lucifer 5x02 ha gettato i fan nel panico. Gli autori dello show Netflix sanno bene come tenere alta l'attenzione del pubblico, e anche stavolta non hanno perso occasione per giocare un po' con loro. Su Twitter, la co-showrunner Ildy Modrovich ha condiviso il titolo del secondo episodio della stagione 5, di cui sono già partite le prime teorie. Si intitola Lucifer! Lucifer! Lucifer!, e molti sospettano che il diavolo sia ...

Salto Temporale in New Amsterdam 2 e nuove fatalità : chi è morto nell’incidente? Una foto cambia tutto : Una nuova foto tratta dai primi episodi di New Amsterdam 2 cambia tutto per i fan che tornano a pensare al finale della prima stagione a pochi giorni dall'inizio della seconda. Gli ultimi minuti del dramma medico hanno sicuramente lasciato gli spettatori in preda all'ansia in seguito alla traumatica nascita della figlia di Max e della moglie e alla corsa in ospedale in ambulanza insieme a Lauren Bloom ed Helen Sharpe. Quando la serie ...

Previsioni Meteo : alta pressione in rinforzo e bel tempo - qualche Temporale al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : L’alta pressione va via via rinforzandosi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Solo sulla parte sudorientale ed estrema meridionale della penisola, basso Adriatico, Calabria e Est Sicilia, rimangono ancora attive, per oggi, modeste correnti settentrionali lungo il bordo orientale dell’anticiclone, responsabili di qualche addensamento in più nelle ore pomeridiane associato a locali rovesci o a qualche temporale. Ecco più nel ...

Maltempo Sicilia : forte Temporale causa frana ad Acireale - diversi evacuati : Le piogge e i temporali di forte intensità che hanno colpito la Sicilia, soprattutto nella giornata di ieri, hanno creato locali smottamenti e frane. Una decina di persone è stata fatta evacuare...

Il Segreto - salto Temporale : anticipazioni nuova trama : anticipazioni spagnole Il Segreto: la nuova stagione ambientata nel 1930 Ci sarà un evidente salto temporale a Il Segreto. Non è la prima volta che succede e adesso è inevitabile: serviva smuovere le acque e far emergere nuovi protagonisti. Si salterà al 1930 e tutti i cittadini di Puente Viejo cambieranno il loro modo di […] L'articolo Il Segreto, salto temporale: anticipazioni nuova trama proviene da Gossip e Tv.

Grey's Anatomy 16 su FoxLife il 28 ottobre - la Vernoff rivela un salto Temporale nel 16x01 : Il medical drama più longevo della televisione si prepara a tornare sia sugli schermi americani che su quelli italiani. La première della sedicesima stagione andrà in onda negli Stati Uniti il 26 settembre sul canale ABC, mentre in Italia debutterà su FoxLife il 28 ottobre. Il promo diffuso dall'emittente statunitense ha dato qualche assaggio di ciò che il pubblico vedrà. Meredith Grey pulisce le strade di Seattle svolgendo lavori socialmente ...

Rosy Abate 2 salto Temporale : quanti anni ha Leonardino e nuova vita : Anticipazioni Rosy Abate 2, la nuova vita di Leonardo: cosa succederà al figlio dell’ex Regina di Palermo? Assisteremo a un salto tempora nella seconda stagione di Rosy Abate – La Serie. L’ex Regina di Palermo sconterà la sua pena in carcere, lontana dal figlio Leonardino che, ormai, è diventato un adolescente. Di lui saprà poco […] L'articolo Rosy Abate 2 salto temporale: quanti anni ha Leonardino e nuova vita proviene ...

Un salto Temporale nel trailer di Grey’s Anatomy 16 - costretto a fare spoiler su Meredith (video) : Dopo che le immagini scattate sul set della nuova stagione hanno fatto il giro della rete, il trailer di Grey's Anatomy 16 ha dovuto necessariamente cedere allo spoiler: confermando quanto era già chiaro dalle foto apparse sui social, il promo che ricorda l'appuntamento del 26 settembre su ABC ha mostrato proprio parte delle scene oggetto della fuga di notizie di qualche giorno prima. Il primo teaser trailer della sedicesima stagione del ...