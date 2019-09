Tanzania | la proposta di matrimonio subacquea finisce in tragedia

Fonte : vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Aveva preparato ladipiù romantica. Steven Weber, un giovane della Louisiana, aveva prenotato per lui e per la fidanzata Kenesha Antoine una stanzain un hotel, il Manta Resort, in, a 10 metri di profondità; si è tuffato in acqua, ha raggiunto le pareti trasparenti della stanza e ha mostrato alla donna la, scritta a mano su un foglio di carta protetto da una bustina trasparente. «Non riesco a trattenere il respiro tanto a lungo da dirti tutto ciò che amo di te, ma lo amo ogni giorno di più». Ha fatto lampeggiare rapidamente un anello di fidanzamento prima di dirigersi verso la superficie dell’acqua. Però, poi, non è più riemerso. Kenesha Antoine, che aveva filmato ladi, ha condiviso la tragica notizia in un post di Facebook. «Non sei mai uscito da quelle profondità, quindi non hai mai potuto sentire la mia ...

