Fonte : ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma. A un giornalista di cui si fida, uno dei pochi, s’era rivolto poco prima che il governo gialloverde saltasse per aria. “Tu, al posto mio, che faresti?”. E il consiglio era stato di quelli spassionati, più da amico che da consigliere: “Alessà, c’hai moglie e figlio, adesso. Trovati un lavoro”.

ilfoglio_it : Quegli sms con Giorgetti. L’ex parlamentare è la mina vagante del M5s. Gli scontenti lo useranno per picconare Di M… - NuovoUniverso : #Politica Come intrattenere Dibba? Storia dello psicodramma grillino - LPsoldier_91 : @Terry54339125 Sinceramente a me non piace, come ho scritto nel mio tweet. Non sa intrattenere tra un gioco e l'alt… -