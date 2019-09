Agli Emmy si è visto che la vecchia tv non è per nulla spacciata | se sa aggiornarsi

‘Chernobyl’ - la serie tv che ha inquietato il pubblico di Sky trionfa Agli Emmy : Chernobyl, la popolarissima miniserie prodotta dalla HBO e trasmessa in Italia su Sky Atlantic, ispirata alla storia del disastro nucleare di Chernobyl, nell’attuale Ucraina, nel 1986, ha vinto il premio per la miglior miniserie agli Emmy Awards, il più importante premio televisivo a livello internazionale. Nella stessa categoria la serie è riuscita a strappare i premi per la miglior regia e per la sceneggiatura. La cerimonia degli Emmy Awards ...

Fleabag - perché dovete assolutamente recuperare la dissacrante serie che ha trionfato Agli Emmy (e che vi farà sentire meno soli) : “Ho il terribile sospetto di essere una donna avida, pervertita, egoista, cinica, depravata e moralmente fallita che non merita di chiamarsi femminista”. Basterebbe questo monologo del primo episodio di Fleabag, la serie che ha trionfato agli Emmy, per capire di non trovarsi di fronte a una serie tv come le altre. Phoebe Waller-Bridge, che ha ideato scritto e interpretato la serie, ha vinto sia come sceneggiatrice che come attrice, ...

Kim Kardashian e Kendall Jenner protagoniste del momento più imbarazzante Agli Emmy 2019 : Da sudore freddo The post Kim Kardashian e Kendall Jenner protagoniste del momento più imbarazzante agli Emmy 2019 appeared first on News Mtv Italia.

La meritata vittoria di Chernobyl Agli Emmy - non solo una serie ma la miglior narrativa d’inchiesta in tv (video) : La vittoria di Chernobyl agli Emmy 2019 nella categoria miglior Miniserie è un atto dovuto non solo verso la miglior produzione originale dell'anno, ma verso un esempio meritorio di narrativa d'inchiesta adattata in forma seriale. Un'operazione di estrema qualità per scrittura, interpretazione e regia che ci ricorda come l'industria dell'audiovisivo possa e debba avere (anche) una missione divulgativa, intesa nel senso più ampio di favorire la ...

Tante reunion Agli Emmy 2019 - dal Trono di Spade e Killing Eve a Mad Man. E Friends? (Foto e video) : Tra una premiazione e l'altra, sul red carpet o in platea, non sono sfuggite agli occhi degli spettatori più attenti le Tante reunion agli Emmy 2019 tra interpreti che si sono ritrovati magari a distanza di anni dalla loro collaborazione in una serie tv o semplicemente lontano dal set su cui stanno attualmente lavorando. Ovviamente la più attesa era quella dei protagonisti del Trono di Spade, che si è concluso nella scorsa stagione ...

La foto di Blake Lively dAgli Emmy 2009 fa ti farà venire nostalgia di “Gossip Girl” : Con la co-star Leighton Meester The post La foto di Blake Lively dagli Emmy 2009 fa ti farà venire nostalgia di “Gossip Girl” appeared first on News Mtv Italia.

Black Mirror Bandersnatch è la prima opera interattiva a trionfare Agli Emmy Award : Non possiamo parlare della vittoria di un videogioco a tutti gli effetti ma si tratta comunque di un avvenimento molto interessante quello che ha visto Black Mirror: Bandersnatch aggiudicarsi un Emmy Award durante l'ultima edizione della celebre premiazione.Il particolare film creato da Charlie Brooker è per molti versi una versione rivista e aggiornata dei giochi FMV e di quelle opere raccolte sotto la categoria di "choose your own adventure". ...

Sophie Turner e Kit Harington protagonisti della reunion più dolce Agli Emmy Awards 2019 : Nostalgia GoT The post Sophie Turner e Kit Harington protagonisti della reunion più dolce agli Emmy Awards 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Agli Emmy 2019 trionfano le sneakers di Viola Davis insieme al rosso e al rosa : Ancora una volta è Viola Davis a incarnare la libertà di espressione per una donna, e cosa c'è di meglio che cambiare scarpa e mettersi comodo da un certo momento in poi? Agli Emmy 2019, la bella attrice si presenta con entrambi i suoi volti e se sul red carpet sfila davanti ai fotografia impazziti con tanto di tacchi altissimi, sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles si presenta poi con le sneakers ai piedi, in barba alle convenzioni ...

Michelle Williams trionfa Agli Emmy Awards 2019 con Fosse/Verdon e rilancia la parità retributiva (video) : Michelle Williams ha alle spalle una lunga carriera che l'ha vista raccogliere successi al cinema e in tv e qualche ora fa ha fatto lo stesso sul palco degli Emmy Awards 2019 dove ha trionfato per il suo ruolo in Fosse/Verdon. La serie tv è già andata in onda negli Usa e su Sky, in Italia, regalando al pubblico un altro volto di Michelle Williams pronta non solo ad affrontare la mini serie drammatica ma anche tutto quello che il suo ruolo ha ...

Julia Garner Agli Emmy 2019 stravince sulle attrici de Il Trono di Spade : sui social è polemica (video) : È giovane ma ha già del talento da vendere: la vittoria di Julia Garner agli Emmy 2019 giunge inaspettata anche per la stessa attrice, che non pensava di battere la concorrenza composta dalle interpreti de Il Trono di Spade. Dopo aver abbracciato i suoi colleghi di Ozark, Jason Bateman (anche lui vincitore quest'anno come miglior regista per l'episodio 2x01 Riparazione), la Garner sale sul palco per ritirare il premio. Commossa ed emozionata, ...

Jodie Comer Agli Emmy 2019 vince come miglior attrice per Killing Eve e abbraccia Sandra Oh (video) : Un'incredula e scioccata Jodie comer agli Emmy 2019 accetta il premio come miglior attrice in una serie drammatica. Una vittoria meritata per una delle protagoniste di Killing Eve. Con il ruolo della psicopatica Villanelle, la star ha conquistato davvero tutti ed era questione di tempo prima che il suo talento venisse riconosciuto. Dopo l'annuncio, Jodie comer abbraccia la collega Sandra Oh - anche lei in lizza per l'Emmy, dopo averlo vinto ...

Il Trono di Spade Agli Emmy 2019 vince con riserva - Peter Dinklage festeggia il suo record : “Lo rifarei subito” (video) : Una vittoria dolce-amara quella de Il Trono di Spade agli Emmy 2019. Era scontata che lo show fantasy della HBO, che ha chiuso i battenti a maggio, vincesse come miglior serie drama nonostante un'ultima stagione deludente. Game of Thrones ha stravinto su serie come Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve (tra i papabili a portarsi a casa la statuetta), Ozark, Pose, Succession e This Is Us. Sui social molti si dicono delusi ma non sorpresi ...