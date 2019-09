Non è l’Arena | Simona Ventura difende Pamela Prati e fa una rivelazione

Pamela Prati disperata a Non è L’Arena : “Ho sempre detto la verità!” : Massimo Giletti ospita Pamela Prati a Non è L’Arena: “Sono una vittima! Credevo a Mark Caltagirone” Ha ripercorso da capo l’intera vicenda di Mark Caltagirone Pamela Prati nella puntata di Non è L’Arena di oggi, domenica 22 settembre 2019: intervistata dal padrone di casa Massimo Giletti, la Prati ha asserito a gran voce, ancora una volta, di essere la vittima e non la carnefice in questa storia che prima ...

Pamela Prati - lo sfogo su Instragram prima di andare da Giletti a Non è L’Arena : “Ora basta - la verità la racconterò solo io” : “Ora basta! Nessuno potrà essere me, nel bene e nel male, nessuno potrà raccontare la verità, quella che conosco solo io. E a nessuno permetterò di sostituirsi a me. Nessuno, se non io, ha pianto quelle lacrime e ha incassato tutto quegli insulti ingiusti, frutto di un silenzio che avevo deciso di mantenere. Nessuno potrà scrivere un libro sulla mia storia, nessuno può fare un film sulla mia tragedia, nessuno può lucrare sul mio dolore”. Così ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti : “Non sono contro Barbara d’Urso” : Massimo Giletti parla di Barbara d’Urso alla conferenza stampa di Non è l’Arena È stata presentata oggi alla stampa la nuova edizione di Non è l’Arena da domenica su La7. Durante la conferenza stampa, Massimo Giletti ha parlato di Barbara d’Urso e ha dichiarato: “Non sono contro la D’Urso, rispetto molto Barbara.” E ha proseguito dicendo che una persona come la d’Urso che fa centinaia di ore di ...

La7 - Giletti presenta la nuova stagione di Non è l’Arena : “Renzi e Salvini animali politici” : Parte domenica 22 settembre alle 20.30 su La7 la nuova stagione di ‘Non è l’Arena‘ con Massimo Giletti. Per l’attualità politica il primo faccia a faccia avrà come protagonista Matteo Renzi. “Voglio capire cosa vuole fare e dove vuole arrivare – spiega il conduttore – è il personaggio del momento. Lui e Matteo Salvini, possono piacere o meno, ma sono due veri animali politici”. La pagina di cronaca, invece, ...

Giletti - Non è L’Arena : Selvaggia lavorerà con Nunzia De Girolamo : Massimo Giletti su Non è L’Arena: “Avremo sia Selvaggia Lucarelli che Nunzia De Girolamo” Si è raccontato con un’intervista pubblicata sulle pagine del nuovo numero del settimanale DiPiùTv Massimo Giletti, pronto per la nuova edizione di Non è L’Arena, su La7. E nell’intervista in questione il conduttore ha svelato proprio alcune anticipazioni su Non è L’Arena 2019/2020, confermando la voce circolata in ...

Ezio Bosso debutta all’Arena : «Se Non ci fosse Verona Non sarei nato» : Domenica 11 agosto il grande affresco di poesia medievale in musica risuonerà per la terza volta tra le antiche pietre areniane per festeggiare l’atteso debutto del Maestro Ezio Bosso sul più grande e antico palco lirico del mondo in una stagione che ogni giorno si arricchisce di importanti presenze internazionali. Protagonisti della serata l’Orchestra areniana, le voci del Soprano Ruth Iniesta, del Controtenore Raffaele Pe e del Baritono Mario ...

