LIVE MotoGP | GP Aragon 2019 in DIRETTA | warm-up in tempo reale | Valentino Rossi sceglie

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladel-up del Gran Premio didella. Sulla pista denominata MotorLand team e piloti proveranno a sfruttare questi ultimi venti minuti per ritoccare gli ultimi dettagli sulle rispettive moto. Nonostante le temperature del mattino saranno decisamente più fresche rispetto a quelle che vedremo nel corso del Gran Premio, questa sessione sarà di capitale importanza, per effettuare le ultime regolazioni ai set-up delle moto e per completare la scelta della gomma giusta in ottica gara. Vedremo, quindi, se Marc Marquez continuerà ad essere imprendibile per tutti allo di passo, con Yamaha e Ducati al suo inseguimento, in questo ordine. Il-up del Gran Premio didellascatterà alle ore 9.30 e regalerà venti minuti importanti ai protagonisti della classe ...

