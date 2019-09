Le 10 cose che ricorderemo di Lecce-Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Il ritorno allo Stadio del Mare si apre all’insegna di una clamorosa sorpresa che va contro la storia del calcio. Non c’è vento. Ma anche senza vento a favore vediamo le diecida ricordare di questa partita. Uno. Lo stop di Milik dopo 12 minuti. Sembra una specie – una specie – di riedizione dello stop più stop degli ultimi anni in serie A, quello visto nella primavera scorsa all’Olimpico contro la Roma in area di rigore. Qui non c’è il tiro e non c’è il gol. Due. Il primo tocco di Llorente del pomeriggio. Più dei due gol segnati, della sua partita voglio ricordare quello. A metà campo, non distante dalla linea laterale, viene a prendere un pallone sporco, lo pulisce e lo riversa dall’altra parte. Una giocata da centravantone con la testa. Una presenza carismatica. Un palamidone epico. Tre. Mertens che al gol di Llorente sobbalza, lascia la panchina, corre in campo e va ...

