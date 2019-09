“Il governo Conte deve fare 3 cose perché sia un trionfo  Renzi? È un nuovo Craxi”  

Governo - Pd e M5s blindano il patto : “Il voto su Sozzani non si ripercuote sulla maggioranza” : Alla prima uscita in Parlamento è già allarme rosso in maggioranza? Il no della Camera agli arresti domiciliari per Diego Sozzani, deputato di Forza Italia indagato per finanziamento illecito, è il primo inciampo per il Governo Conte 2? Certo che no, assicurano dai partiti di Governo. Da una parte lo garantisce Alfredo Bazoli, che è stata la voce del Pd nel dibattito sulla richiesta del tribunale di Milano per il parlamentare berlusconiano. ...

Maltempo Toscana : “Il governo intervenga a sostegno dei territori flagellati” : “A seguito dell’ondata di Maltempo che lo scorso mese di luglio ha colpito il centro nord e la Toscana in particolar modo, oltre ogni limite e valutazione ordinaria, la Regione ha provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 D.lgs. 1/2018. Gli eventi dalla portata eccezionale, hanno infatti causato ingenti danni a strutture ed edifici sia pubblici che ...

Governo - Scilipoti : “Meloni? Su di me dice una bugia. Ingrata e scorretta”. E cita la Bibbia : “Il popolo è oppresso da bambini e da donne” : Duro attacco dell’ex parlamentare di Forza Italia, Domenico Scilipoti, all’indirizzo della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il casus belli è dato dalle parole pronunciate due giorni fa dalla deputata, nella sua invettiva contro il M5s: “Volevate liberare il Parlamento dai voltagabbana, ma, quanto a ...

Governo - Moody’s conferma il rating dell’Italia con outlook stabile. “Il capo dello Stato ha ruolo forte - dà stabilità al sistema politico” : Nel giorno in cui il Governo Conte 2 si presenta al Senato per la fiducia, l’agenzia Moody’s che venerdì aveva rimandato il suo giudizio sull’Italia conferma il rating Baa3 della Penisola con outlook stabile. La sua analisi evidenzia tra l’altro come “la forza istituzionale dell’Italia sia più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’eurozona, con politici che spesso hanno avuto un atteggiamento ...

Roberto Perotti : “Il governo si sta illudendo - l’Europa non cambierà mai le sue regole” : Secondo l’ex rettore della Bocconi ed ex commissario alla spending review, Conte e Mattarella stanno alimentando false speranze: “Ci daranno un po' di flessibilità, perché non c’è più Salvini. Ma per realizzare il programma del Conte Bis servono troppi soldi. Cambiare le regole? I Paesi del Nord non vogliono”.Continua a leggere

Uragano Dorian - il governo delle Bahamas : “Il bilancio dei morti sarà sconcertante” : Si parla di migliaia di dispersi. La Croce Rossa Internazionale teme che il 45% delle case sulle isole di Grand Bahama e Abacos - circa 13.000 immobili - siano state gravemente danneggiate o distrutte dall'Uragano

Mare Jonio - evacuati tre migranti per motivi di salute. Ne restano ancora 31. Zingaretti insiste : “Il governo non faccia finta di nulla” : Sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia Costiera tre dei 34 migranti a bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans: le loro condizioni di salute si erano aggravate e non erano più “compatibili con la permanenza sulla nave”, come ha fatto sapere l’ong in un tweet. “Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?”, ha incalzato Mediterranea che in giornata aveva ...

Governo - M5s ribadisce : “Il voto su Rousseau conta. Stiamo lavorando al programma e poi ci atterremo alla decisione degli iscritti” : Gli iscritti del Movimento 5 stelle voteranno sulla piattaforma Rousseau per approvare il nuovo programma di Governo M5s-Pd. Con un post sul Blog delle Stelle, il Movimento ribadisce che non c’è nessuna possibilità che un accordo con i democratici possa essere concluso senza l’approvazione finale degli iscritti. “I gruppi parlamentari – si legge – stanno lavorando intensamente in questi giorni per definire un possibile ...

“Il disastro del governo gialloverde è un'assicurazione per chiunque verrà dopo” : Ospite di Agorà estate il direttore Claudio Cerasa ha parlato della crisi di governo e delle trattative in corso tra Pd e M5s: “Il disastro del governo gialloverde è un'assicurazione per qualunque governo verrà in futuro. Detto questo bisogna dire che un esecutivo Pd-M5s è veramente mostruoso e mi c

“Il governo si può fare” : Roma. Massimiliano Smeriglio, europarlamentare, vicinissimo a Nicola Zingaretti, di cui è stato vicepresidente in Regione, è da tempo un teorico e un pratico (nel Lazio) del dialogo fra Pd e M5s. “Condivido profondamente l’esito della direzione del Pd di oggi (ieri, ndr). La strada è molto stretta e

“Il governo qui si arresta” - Conte si dimette e accusa Salvini : botta e risposta velenoso in Senato : Il Presidente del Consiglio ha annunciato la fine del Governo M5S-Lega, puntando il dito contro Matteo Salvini durante il proprio discorso in Senato E’ durato poco più di un anno il Governo formato da MoVimento 5 Stelle e Lega, una coalizione che non è riuscita a portare a termine il proprio lavoro. Valerio Portelli/LaPresse Nella giornata di oggi è calato ufficialmente il sipario, con il discorso del Premier Giuseppe Conte davanti ...

Conte : “Il governo si arresta qui” “Al Quirinale per dimissioni”/Diretta : Roma, 20 ago (AdnKronos) – “L’azione di governo si arresta qui”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato annuncia la decisione di salire “al Quirinale per dare le dimissioni”. E punta il dito sulle parole di Matteo Salvini che hanno “innescato la crisi” portando l’esecutivo alla fine del suo percorso. La decisione, accusa Conte, è arrivata “subito ...

Crisi di governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Crisi di governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...