Aggressione razzista ad Anzio | 2 ragazzi prendono a bastonate un migrante

Fonte : corriere

(Di sabato 21 settembre 2019) Vittima un ragazzo nigeriano di 24 anni, picchiato da due giovani italiani, un minorenne di 17 anni e un 18enne, poi fermati dai carabinieri con le accuse di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale

