Inter | Conte e Marotta sarebbero a caccia della talpa all' interno dello spogliatoio

Milan-Inter - Giampaolo non ha dubbi : “derby importante - ma non crocevia. Conosco il calcio di Conte - noi giochiamo offensivi” : Marco Giampaolo si dimostra sereno alla vigilia di Milan-Inter: derby importante ma non ‘crocevia’ della stagione secondo l’allenatore rossonero che proporrà un calcio offensivo senza snaturarsi Vigilia importante quella che anticipa il derby di Milano, per Milan e Inter una delle partite più importanti di ogni stagione. Sarà la prima volta di Giampaolo come allenatore dei rossoneri che si presentano alla stracittadina ...

Milan-Inter - Giampaolo in conferenza stampa : il nervosismo di Piatek - il confronto con Conte e le indicazioni di formazione : “In ogni partita c’è qualcosa da vincere o da perdere, è una sfida importante e lo sarà sempre. L’Inter non lo so se arriva meglio peggio, è una sfida particolare che sfugge ad ogni pronostico. Io confido nella capacità di saperla fare in un certo mondo”. Sono le dichiarazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa in vista del derby. “L’Inter è una squadra che fa le ...

Probabili formazioni Milan-Inter - le scelte : dubbi davanti per Giampaolo e Conte : Probabili formazioni Milan-Inter – Si avvicina la partita più sentita, domani sera di fronte rossoneri e nerazzurri per il tradizionale derby della Madonnina. I primi alla ricerca di gioco, idee ed identità dopo due vittorie sofferte, i secondi vogliosi di riscatto dopo il deludente pari in Champions che ha fatto seguito alle buone prestazioni in campionato. I dubbi principali per i tecnici Giampaolo e Conte sono davanti. Paquetà o ...

Milan-Inter - la prima volta non si scorda mai : da Liedholm a Mourinho - ora tocca a Giampaolo e Conte : Il primo derby di Milano è come il primo amore: non si scorda mai. Sarà la prima volta per Marco Giampaolo e Antonio Conte. I due arrivano da imbattuti nei derby giocati a Genova e Torino. Una partita che fa storia a sé, frase retorica che descrive bene cosa significa derby a Milano. Ma Giampaolo e Conte non saranno i primi debuttanti. Nel novembre del 1952 l’Inter di Alfredo Foni difese streuamente per 85 minuti e a un soffio del ...

Governo : Salvini - ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Molti mi state chiedendo di Conte. Io conosco e stimo Antonio Conte. altri Conte degni di stima non ne conosco”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Salvini - ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Molti mi state chiedendo di Conte. Io conosco e stimo Antonio Conte. altri Conte degni di stima non ne conosco”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inter - Conte avrebbe strigliato i suoi dopo il pari in Champions League : Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in conferenza stampa dopo il successo contro l'Udinese settimana scorsa era stato chiaro. Abbassare gli entusiasmi e volare bassi, visto che al primo passo falso qualcuno subito parlerà di crisi criticando aspramente la squadra nerazzurra. Ed è proprio quello che è successo dopo il pari Interno all'esordio stagionale in Champions League contro lo Slavia Praga, con la gara terminata poi sull'1-1. Tante le ...

Biasin (Libero) : ora Conte scopre che vuol dire allenare l’Inter : I nerazzurri pareggiano contro il modesto Slavia Praga e Conte scopre cosa vuol dire allenare l’Inter. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero. Il problema dell’Inter di Conte è che non le sarà mai perdonato niente, non solo le sconfitte, ma neppure i pareggi. Lo dimostrano le accuse piovute sull’allenatore: «Conte non è allenatore da cammino europeo», o «la difesa a tre in Champions non ha senso», o «se questo doveva essere “il ...

Conte vede al Serraj : soluzione crisi libica cruciale per l'Interesse nazionale : Il premier italiano continua a «sollecitare tutte le parti in causa ad adottare tutte le necessarie misure per proteggere la popolazione civile nel rispetto del diritto internazionale umanitario»

"Conte è il nostro Bearzot". Intervista a Francesco Boccia : Ministro Boccia, anche lei preoccupato dalla scissione come Conte?Solo gli incoscienti e gli irresponsabili vivono senza preoccupazione, ma poi chi ha la responsabilità ha il dovere di affrontare a viso aperto ogni novità o, se preferisce, ogni colpo.Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, in questa lunga conversazione con l’HuffPost, confessa che canta “Bandiera rossa” e “Bella ciao” e ...

Inter - Diego Godin e quel paragone tra Conte e Simeone : “vi svelo cosa hanno in comune” : Il difensore uruguaiano ha parlato delle similitudini tra Simeone e Conte, sottolineando come entrambi abbiano la mentalità vincente Simeone lo conosce benissimo dopo i tanti anni all’Atletico Madrid, Conte sta iniziando a scoprirlo adesso in questa esperienza con la maglia dell’Inter. Marco Alpozzi/LaPresse Diego Godin però può già tracciare un paragone tra i suoi due allenatore, esprimendo le proprie considerazioni ai ...

Godin a Dazn : «L’Inter di Conte mi ricorda l’Atletico di Simeone» : ”Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14”. Parola del difensore uruguaiano dell’Inter Diego Roberto Godin in una intervista a Dazn. ”L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme, di lavorare e fare bene. E poi l’entusiasmo della gente, i tifosi stanno percependo […] L'articolo Godin a Dazn: «L’Inter di Conte ...

Milan-Inter - le probabili formazioni : Sensi e Brozovic sarebbero le certezze di Conte : Il big match della quarta giornata è quello che si giocherà allo stadio Meazza di Milano e vedrà di fronte Inter e Milan. Una gara che potrebbe dire molto su quelli che saranno gli obiettivi delle due squadre. I nerazzurri sono in testa alla classifica a punteggio pieno con tre vittorie consecutive ottenute contro Lecce, Cagliari e Udinese. Un successo li lancerebbe in ottica lotta per lo scudetto. Nell'occasione Conte dovrebbe puntare a metà ...

Inter-Slavia Praga - Conte si addossa le colpe : “Il principale responsabile sono io”. E su Lukaku… : Non è partita nel migliore di modi l’avventura in Champions League dell’Inter. I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 contro lo Slavia Praga, pareggiando solo nel finale con Barella. Al termine della gara Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Lo Slavia Praga ha giocato in maniera europea, aggredendo con un gran pressing e con un ritmo elevato. Ci hanno battuti in tutto: sulla velocità, ...