Il prossimo State of Play coinciderà con l' evento dedicato a The Last of Us Part 2

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) Se vi stavate chiedendo quando Sony avrebbe tenuto un altro dei suoi live streamof, beh, ora abbiamo la risposta.Sony ha rivelato che il nuovoofsi svolgerà la prossima settimana, martedì 24 settembre alle 13:00 PST / 16:00 EST. Questo è il primo streamofda quello di maggio di quest'anno, quando abbiamo appreso di più su Final Fantasy VII Remake.Per quanto riguarda ciò su cui lo stream si concentrerà questa volta, Sony non si è sbottonata troppo. TramiteStation blog, è stato confermato che loofdella prossima settimana coinvolgerà "nuovi reveal, nuovi contenuti dai Worldwide Studios e una serie di altri aggiornamenti". La trasmissione dovrebbe durare circa 20 minuti in totale.Leggi altro...

