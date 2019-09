Vangelo Commentato da Papa Francesco del 19 Settembre 2019

(Di giovedì 19 settembre 2019) LETTURA DEL GIORNO Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo1Tm 4,12-16Figlio mio, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza.In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri.Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.DEL GIORNO Dalsecondo LucaLc 7,36-50In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una ...

Commentando il Vangelo della domenica, Papa Francesco, ieri all'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato come non ci sia «numero chiuso» in Paradiso, ma ...