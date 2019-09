Uomini e Donne Puntata di Oggi 20 Settembre 2019 | Volano Insulti tra due ex di Temptation

Uomini e Donne : nella prima puntata del trono classico protagonisti Katia e Vittorio di Temptation : Giovedì 19 settembre è andata in onda la prima puntata del trono classico di Uomini e Donne. La puntata inizia con la presentazione di Sara Tozzi e Alessandro Zarino, i primi due tronisti di questa nuova edizione, entrambi reduci da Temptation Island. ...Continua a leggere

Uomini e Donne oggi : Katia ha tradito Vittorio? Si insinua il dubbio : Vittorio Collina a Uomini e Donne insinua il dubbio su Katia Fanelli: la confessione E’ finita poco fa una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato il tanto atteso confronto tra Katia Fanelli e Vittorio Collina, i quali non si sono più visti dopo aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Un confronto davvero molto acceso che ha lasciato tutti senza parole. Ad un certo ...

Taylor Mega ha una nuova fidanzata un’ ex di Uomini e Donne : Un nuova fidanzata per Taylor Mega. Dopo le sue love story con Flavio Briatore (pare), i trapper Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang e il miliardario iraniano Hormoz Vasfi, sembra che l’influencer, sia innamorata di una collega di “Uomini e Donne”. Secondo Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, Taylor infatti sarebbe fidanzata con una ragazza già conosciuta a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Signoretti ha postato ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Stavolta cerco l'amore vero - non sarò un tronista convenzionale" : Il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci è sicuramente sconosciuto. Per chi ancora non lo sapesse, a salire sul trono stavolta troviamo Giulio Raselli, ex corteggiatore della passata edizione del programma.Per l'occasione, il sito online Ilvicolodellenews ha deciso di intervistarlo, ed ecco cosa Raselli ha raccontato sulla sua nuova esperienza all'interno del programma:prosegui la letturaUomini e Donne, Giulio Raselli: "Stavolta cerco ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari faccia a faccia con Er Faina : gli si avventa contro - la De Filippi interviene : Dopo aver lasciato in anticipo il docureality di Canale 5 Temptation Island Vip, Er Faina è stato invitato nell'altro programma della De Filippi Uomini e Donne. In studio il netturbino si è però, finalmente, trovato faccia a faccia con l'opinionista Tina Cipollari. Da quanto emerge dalle anticipazio

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Rissa Sfiorata tra Er Faina e Tina Cipollari! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Ritorna in studio Javier Martinez. Giulio Raselli infastidito dal comportamento di Veronica. Brutto momento per Er Faina. Tina lo aggredisce! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Veronica non riesce ancora a decidere se corteggiare Alessandro Zarino oppure Giulio Raselli. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, la definisce falsa! Pochi istanti fa si sono concluse le nuovissime e scoppiettanti ...

Alessandro Zarino prima di Uomini e Donne : “Non temo il pubblico” : Uomini e Donne: Alessandro Zarino fa un’ammissione prima del debutto Alessandro Zarino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ci siamo, tra poco ore debutterà sul piccolo la schermo la nuova edizione del Trono Classico e Alessandro non vede l’ora di mettersi in gioco. Volto già noto al pubblico del piccolo schermo, grazie alla sua esperienza a Temptation Island con Jessica Battistello, il modello si è lasciato intervistare dal ...

Sara Tozzi di Uomini e Donne confessa : “Mi sentivo pietrificata” : Sara Tozzi parla di Uomini e Donne e confessa: “Non sono riuscita a dire niente” Sono tutti così i tronisti di Uomini e Donne: emozionati. Almeno la prima puntata, perché poi iniziano a prenderci gusto arrivando alla fine ad essere perfettamente a loro agio con le telecamere e a quel gioco chiamato mondo dello spettacolo. Oggi debutteranno i nuovi tronisti del Trono Classico tra cui Sara Tozzi la quale ha confessato a Uomini e ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari aggredisce Er Faina. Coas in studio - Maria De Filippi costretta a intervenire : Non è certo un segreto l’astio che Tina Cipollari prova per Damiano Coccia, meglio noto come Er Faina, l’ex concorrente di Temptation Island Vip che nei giorni scorsi, dopo il falò di confronto, è tornato con la fidanzata Sharon. Come di consueto le coppie del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sono stati ospiti di ”Uomini e Donne” e tra l’opinionista ed Er Faina è salita subito la tensione.\\ A svelare in anteprima quanto accaduto ...

Trono Classico - Giulio Raselli : duro sfogo prima di Uomini e Donne : Uomini e Donne: Giulio Raselli fa una confessione prima del Trono Classico Dopo aver corteggiato senza successo Giulia Cavaglià che lo ha preferito a Manuel Galiano (la loro storia è finita da poco), Giulio Raselli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi gli ha offerto la possibilità di rimettersi in gioco per cercare l’amore al Trono Classico. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha raccontato che è sempre ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani mostra le pudenda al pubblico (e Maria De Filippi si rotola in terra) : Riuscire a immaginare Maria De Flippi che si butta letteralmente in terra dalle risate non è cosa semplice. Maria è una donna ironica e capita spesso che durante Uomini e Donne si faccia delle grasse risate ma stavolta proprio non ce l’ha fatta a contenersi. Il motivo? Gemma Galgani si è presentata in studio vestita con un abito “svolazzante color corallo” e si è improvvisata Marilyn Monroe: getto d’aria e via a muoversi ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli sulle corteggiatrici : “Sono stato fortunato” : Uomini e Donne, Giulio Raselli tronista: ecco perché ha deciso di salire sul Trono e quali sono i suoi obbiettivi Si sente molto fortunato Giulio Raselli, tronista di Uomini e Donne, quando parla delle corteggiatrici che ha si è trovato di fronte durante l’appuntamento al buio. A rivelarlo è lui stesso in una nuova intervista […] L'articolo Uomini e Donne, Giulio Raselli sulle corteggiatrici: “Sono stato fortunato” ...

Anticipazioni Uomini e donne over dal 23 settembre : la Galgani mostra le gambe come Marilyn : La puntata del Trono over di Uomini e donne trasmessa ieri 18 settembre si è conclusa con un video di Anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda la prossima settimana. In esso, si vede Gemma Galgani sfilare con un abito rosso in stile Marilyn Monroe che, sulla passerella, è stato alzato da un vento artificiale. Ciò che ne è seguito ha scatenato l'ilarità di Maria De Filippi e di Gianni Sperti, mentre Tina Cipollari si è alzata in piedi per ...

