Sciame sismico in Italia | la terra trema ancora Registrate tre scosse

Trema la Sicilia - Sciame sismico sull’Etna : stanotte una forte scossa : Continua a Tremare la Sicilia. Un altro terremoto si è verificato questa notte sull’Etna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:32 di ieri notte in Sicilia. Il sisma è stato localizzato sulle pendici occidentali dell’Etna. È stata la terza scossa di terremoto più intensa dello sciame sismico che si è verificato sull’Etna caratterizzato da almeno tre scosse superiori a due gradi. Secondo i rilevamenti dell’Istituto ...

Terremoto Norcia - è Sciame sismico. Registrate tre scosse - la più forte 3.3 magnitudo : L'INGV ha diffuso le rilevazioni di tre scosse di Terremoto, a distanza di trentadue minuti esatta la prima dall’ultima, Registrate nell’area di Norcia. La terza è stata la più forte. Le rilevazioni dell’Ingv parlano di magnitudo 3.3. Le due precedenti erano invece di 2.1 e 2.7. La prima è stata registrata alle 20.04.Continua a leggere

Sciame sismico in Sicilia - nuova scossa di terremoto a Bronte di magnitudo 3.3 : Dopo le due scosse di terremoto avvertite nel giro di dieci minuti ieri sera un nuovo sisma è stato registrato in Sicilia: secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle 23.32 di martedì 17 settembre un terremoto di magnitudo 3.3 ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro ad altrettanti di distanza dal comune di Bronte.Continua a leggere

Terremoto oggi - Sciame sismico in Umbria - numerose scosse in mattinata - gente per strada : La più forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.0, è avvenuta intorno alle 7,22 di stamane. Una serie di eventi sismici si stanno verificando in Umbria, in particolare nei pressi di Norcia. Le scosse di Terremoto di sono succedute per tutta la prima mattinata di oggi. La gente, per paura, è scesa per strada sia a Norcia che in pesi limitrofi. I comuni interessati dallo sciame sismico sono i seguenti: Preci, Cascia, Poggiodomo, Sellano ...

Sciame sismico nella notte a Norcia - registrato scossa da 4.1 - paura ed apprensione ma nessun danno : Perugia - Una sequenza sismica è in corso nel Centro Italia, nella stessa zona colpita dai potenti eventi tellurici del 2016 e 2017. Alle 2:02 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 con ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 4 km di distanza da Norcia (Perugia), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti). Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti ...

Terremoto - Sciame sismico Centro Italia : scossa di magnitudo 4.1 sveglia Arquata e Norcia : sciame sismico nella notte in Centro Italia, dove la terra è tornata a tremare. La scossa più forte, di magnitudo 4.1, è stata segnalata intorno alle 2 con epiCentro 4 km di distanza da Norcia, in provincia di Perugia, 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti), nella stessa zona dei sismi del 2016 e del 2017. Paura e gente in strada, ma nessun danno: Terremoto avvertito fino ad Amatrice e Roma.Continua a leggere

Terremoto - prima notte di Settembre con un nuovo Sciame sismico al Centro Italia : paura tra Marche - Umbria - Lazio e Abruzzo - scossa 5° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Tanta paura al Centro Italia nella notte per uno sciame sismico che ha colpito le aree già devastate dal forte Terremoto di fine 2016 e inizio 2017. Alle 02:02 della notte una scossa di magnitudo 4.1 ha colpito l’area dei Monti Sibillini, con epiCentro a Norcia. La scossa – ad appena 7.9km di profondità – è stata avvertita distintamente anche a Cascia, Ascoli Piceno, Teramo, Foligno, Macerata, Terni, Rieti, Ancona, Spoleto, ...

Sciame sismico tra Romagna e Toscana : decine di scosse di terremoto “in un’area ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Quasi 40 le scosse di terremoto registrate da ieri nella zona della provincia di Forlì–Cesena, tra Premilcuore e Santa Sofia, di cui solo 4 con una magnitudo maggiore a 2: lo rende noto Maurizio Pignone, dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’INGV. Le scosse più forti si sono registrate ieri alle 18:52 (magnitudo 3.7) e oggi alle 00:01 (magnitudo 3.6). “Questi fenomeni possono essere definiti superficiali, con una ...

Terremoto - Sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Terremoto - Sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Terremoto Agrigento - M 3.6/ Scossa e paura anche a Palermo. No Sciame sismico : Terremoto Agrigento, magnitudo 3.6 con epicentro a Caltabellotta: sisma avvertito anche a Palermo. paura dopo sciame sismico degli scorsi giorni.

Sciame sismico in Sicilia - 9 scosse di terremoto a Menfi : Sciame sismico in Sicilia. Nove scosse di terremoto a Menfi in provincia di Agrigento. Le nove scosse di terremoto sono state registrate da Ingv

Lo Sciame sismico continua : nuova scossa in Sicilia. È la sedicesima in 5 giorni : Lo sciame sismico che ha invaso l’Italia del sud negli ultimi giorni continua. E torna la paura in tutta la Sicilia, specie nella provincia di Agrigento, dove da settimane la terra trema gettando nel panico residenti e turisti. È delle 11.41 di questa mattina l’ultima scossa: magnitudo 2.8 della scala Richter. Un’intensità non elevatissima, ma che basta per creare scompiglio, agitazione e terrore tra la popolazione, che si è immediatamente ...