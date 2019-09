Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) Le console “” non sono ormai una novità e possiamo considerarla l’ennesimo colpo di genio di Nintendo, che con la sua mossa ha di fatto creato una nuova nicchia di mercato in cui Sega, dopo aver delegato per anni produttori di terze parti, con risultati discutibili, ha finalmente fatto il suo ingresso ufficiale col Sega. Lo schema lo conoscete, una console piccola che ricorda quella originale, alimentata da un cavetto usb (con alimentatore non incluso) e collegata tramite hdmi. Completano l’offerta due controller identici all’originale, ma nella opinabile versione con tre tasti. Costo: 79,90 €. Ilreplica in maniera estremamente fedele la console originale, c’è persino lo slide del volume, non funzionante, lo slot di espansione e il portellino della cartuccia si apre se lo premete (ma ovviamente le cartucce originali non ci entrano). Tanto per ...

spaziogames : Operazione nostalgia, fatta bene! #SEGAMegaDriveMini - MilanoCitExpo : Recensione Mega Drive Mini, nostalgia pura #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Lor3nzoF : Recensione Mega Drive Mini, nostalgia pura -