Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) Nella giornata di ieri ha tenuto banco la notizia dell'in Italia come in Europa. I siti di streaming di eventi spartitivi, serie TV e film sono stati oscurati a seguito di lunghe indagini portate a termine dalla Guardia di Finanza ed in particolare dal Nucleo speciale tutela della privacy e frode tecnologica. La trasmissione del segnale della piattaforma “Xstream Codes”, su cui si indagava dal lontano 2015, ha garantito un fatturatoe spropositato di circa 60 milioni di euro annui. I promotori di questo sistema criminoso saranno progressivamente assicurati alla giustizia ma ci sono anche dei rischi che corrono coloro che hanno usufruito del servizio per lungo tempo o anche da poco. Anche i consumatori che hanno fatto ricorso all'sono passibili dima anche di pena conin carcere. Al momento del sequestro dei ...

Capezzone : Su @atlanticomag @MaxDelPapa da stampare e conservare sulla sinistra che non cambia mai e esulta per il bavaglio so… - NicolaPorro : Mario Draghi ha deciso di usare il “bazooka” prima di lasciare il posto alla Lagarde. La rabbia di Trump sull’opera… - OptiMagazine : Operazione sulla #IPTV illegale, cosa rischiano ora gli abbonati tra multa e reclusione -