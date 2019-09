Inter | primi segnali di difficoltà | lite negli spogliatoi tra Lukaku e Brozovic

Uomini e Donne anticipazioni - primi scontri per i tronisti : Inter viene Maria : anticipazioni Uomini e Donne , la prima puntata del Trono Classico: i nuovi tronisti La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata e le anticipazioni del Trono Classico ne segnano il via. Oggi infatti è stata registrata la prima puntata con i nuovi tronisti , che vedremo in onda lunedì 9 settembre. A meno che […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni , primi scontri per i tronisti : interviene Maria proviene da Gossip e Tv.

Maltempo Lombardia : autorizzati primi Interventi in Valcamonica : La Regione Lombardia, per far fronte alle emergenze verificatesi nei giorni scorsi a causa del violento Maltempo in Valcamonica (BS), ha autorizzato i Comuni coinvolti (Ono San Pietro, Cerveno e Losine) ad utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico, per svolgere lavori in somma urgenza. “Come promesso, ci siamo attivati immediatamente per permettere gli interventi più urgenti, in modo da riportare il più presto ...