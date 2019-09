Il calvario di Netanyahu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il crollo del Likud a 31 seggi, secondo i risultati oramai pressoché definitivi, è ancora più cocente, perché ai 35 seggi conquistati nell’aprile scorso, bisogna aggiungere i 4 derivanti dalla fusione con il partito centrista Kulanu, presieduto da Moshe Kahlon, il cui elettorato (insieme alla componente più moderata dello stesso Likud), spaventato dalla violenza e dall’attacco alle istituzioni che ha caratterizzato tutta la campagna elettorale di, è probabilmente confluito verso il centro-sinistra. Una emorragia di oltre il 20%, una sconfitta che non si può cancellare, neppure da uno spregiudicato manovratore come l’attuale leader del Likud.Persino la secca dichiarazione di Trump, che ha dichiarato di non aver ancora chiamato, che la relazione degli USA è con Israele, e che bisogna attendere i ...

