FUT 20 | Lancio della WEBAPP e primi INFORM da acquistare

Gears 5 non avrà nessuna modalità Battle Royale al lancio - ma potrebbe arrivare in FUTuro : La modalità Battle Royale è sicuramente tra le più famose al giorno d'oggi e franchise come Call of Duty o Battlefield hanno deciso di implementarla all'interno dei loro giochi. Tuttavia in Gears 5 non sarà così e sembra che dovremo aspettare ancora qualche tempo prima di vederla operativa.Il director che si occupa del comparto multiplayer, Ryan Cleven, ha dichiarato che in Gears 5 al lancio non sarà presente la modalità Battle Royale. The ...