Renzi | Marcucci | “Scissione è una scelta sbagliata che non va nell’interesse del Paese

Il Renzi ano Marcucci resta capogruppo Pd : "Non condivido scelta di Renzi - ma mai suo nemico" : Andrea Marcucci resterà nel Pd e continuerà a essere il capogruppo dem a Palazzo Madama. Non seguirà, quindi, Matteo Renzi nella sua scissione: "Non condivido la scelta di Matteo, ma non sarò mai un suo nemico". Con lui resta nel Pd anche un'altra esponente Renzi ana data per uscente: la viceministra all'Istruzione Anna Ascani.

Scissione Pd. Da Lotti a Guerini - da Marcucci alla Morani : chi (per ora) non segue Renzi : Matteo Renzi ha dato il via alla Scissione dal Partito democratico. Ora resta da capire chi e quanti lo seguiranno davvero. Se i suoi fedelissimi, pallottoliere alla mano, sono al lavoro per formare i gruppi autonomi alle Camere, in tanti per il momento hanno deciso di non lasciare il Pd. Strategia o primi segnali di delusione per una accelerazione che non tutti hanno apprezzato? E’ presto per dirlo, ma a decretare il successo o meno ...