Le regole per una corretta prima colazione ed esempi di menù

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Laè oggi una buona abitudine a cui non rinunciano circa 9 italiani su 10. Ben l’88% dei nostri connazionali la consuma infatti tutti i giorni (o quasi), un dato in aumento rispetto a 6 anni fa quando la sceglievano l’86%. Scende, quindi, il numero di chi la salta, passando dal 14% del 2013 al 12% del 2019. Molto bene le famiglie con figli under 14 – circa 4 milioni di persone – dove tutti fanno(98%), un dato in netto aumento rispetto a sei anni fa dove solo l’88% aveva questa buona abitudine. Dati positivi che mostrano come la maggior parte degli italiani abbia accolto ormai positivamente i messaggi che da anni lanciano gli esperti di nutrizione sull’importanza del primo pasto della giornata. E in questo contesto appare ancora più positivo che i genitori dimostrino una maggiore attenzione sul tema. Eppure, resta un problema per i giovanissimi: tra i 15 ...

pdnetwork : ”Faremo un bel lavoro di squadra per ottenere risultati importanti non solo per l’Italia, ma per l’intera #Ue”… - HuffPostItalia : Valter Longo: 'Bimbi obesi per quello che è diventata la Dieta Mediterranea.Troppa carne rossa, formaggio e pasta' - matteosalvinimi : #Ugone, presidente associazione truffati dalle banche: Abbiamo paura di questo nuovo Governo, perché ci sono le ste… -