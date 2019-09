Israele in stallo Per il Generale | il Russo e il Re l' ipotesi di un' improbabile

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019), le grandi manovre post elettorali sono iniziate. Con un “Re” (Benjamin Netanyahu) senza maggioranza e forse senza più “trono”, e un(Binyamin Gantz) che aspira a essere a capo del primo governo dell’era post-Netanyahu. Tra il Re e ilc’è il convitato di pietra, il kingmaker che tutti cercano e corteggiano: il “” (Avigdor Lieberman).Sembra la sceneggiatura di un thriller di fantapolitica, invece è la realtà di un Paese chiamato per la seconda volta in cinque mesi al voto e che si ritrova il giorno dopo senza una coalizione vincitrice. Con una unica certezza: se le elezioni del 17 settembre erano, come il diretto interessato aveva voluto che fossero, un referendum pro o contro la sua persona, ebbene, quel referendum Benjamin “Bibi” Netanyahu l’ha perso, ...

