Di Maio | “M5S compatto su Sozzani | voto segreto va abolito”

Governo - Appendino : “M5s fa gli interessi del Paese. Di Maio attaccato anche dall’interno” : “Sono felice che il Paese abbia un Governo, ero molto preoccupata che potesse non averlo e si andasse a elezioni”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha ribadito di essere “molto felice che sia in mano a Conte. E credo che anche Luigi Di Maio abbia fatto un ottimo lavoro in un momento difficile anche con attacchi interni che non hanno aiutato”. L'articolo Governo, Appendino: “M5s fa gli interessi del ...

Governo - Di Maio : “M5s chiederà a Salvini di sfiduciare Conte in Aula? Non ci sono i ‘se'” : “Non ci sono i ‘se’“. Risponde così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’uscita da Palazzo Chigi per un caffè, alla domanda se il M5s chiederà a Matteo Salvini di portare la crisi di Governo in Parlamento. “Ci sono i colloqui in corso. sono tranquillo“. L'articolo Governo, Di Maio: “M5s chiederà a Salvini di sfiduciare Conte in Aula? Non ci sono i ‘se'” proviene da ...