Bigben annuncia il REVOLUTION PRO CONTROLLER 3 per PS4

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 18 settembre 2019)INTERACTIVE, uno dei principali designer e distributori di accessori per il gaming, è orgogliosa dire l’imminente release delPro3, un nuovowired progettato per gli eSport per PlayStation®4 (PS4™) sotto il brand NACON™, su licenza ufficiale di Sony Interactive Entertainment (SIE) per la vendita in Europa, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, e India. “Con questo nuovo, NACON vuole intraprendere una sfida significativa: offrire all’utente la più completa linea disu licenza ufficiale disponibili sul mercato” dichiara Yannick Allaert, Head of Development di NACON. “La fiducia che Sony Interactive Entertainment continua a riporre in noi è davvero un onore, e ci permette di andare incontro alle loro esigenze e a ...

PS3zone_IT : Bigben annuncia due prodotti su licenza ufficiale PlayStation! - Console_Tribe : BigBen annuncia due prodotti audio su licenza Playstation - -