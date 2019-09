Spero arrivi la verità sul finto suicidio di Raffaello

Fabian Ruiz a Marca : “Stiamo parlando del rinnovo con Napoli - Spero l’accordo arrivi in fretta” : Fabian Ruiz ha rilasciato una lunga intervista a Marca dal ritiro con la Nazionale in cui ha parlato anche della sua esperienza in Italia e del Napoli Cos’è il calcio a Napoli? “Napoli è una città grande e tutta la gente tifa per il Napoli, esiste solo una squadra. Si nota ogni giorno per strada, i napoletani amano il calcio e il Napoli. Per loro la squadra è tutto e per noi è importante sentire la loro vicinanza“ Rammarico ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Spero che arrivi la prima vittoria - che rivalità con Verstappen. Sogno il Mondiale” : Charles Leclerc è pronto per disputare il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari è reduce dal terzo posto nel GP di Gran Bretagna dove ha battagliato in maniera strepitosa con Max Verstappen, il duello con l’olandese si è ripetuto a Silverstone dopo la battaglia epocale per il successo in Austria e chissà che non vedremo un nuovo capitolo della sega anche in terra ...