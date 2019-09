Fonte : repubblica

(Di martedì 17 settembre 2019) L'aggressione è avvenuta sabato pomeriggio e a dare l'allarme è stata la figlia della pensionata. In manette un 17enne e un 14enni. Uno di loro è amico del nipote dell'anziana

LaCnews24 : Picchiano, derubano e violentano una 90enne: arrestati due minorenni #calabrianotizie #newscalabria - nadbitti : RT @maldinapoli: E pensa non sono arrivati su un barcone. Messina, picchiano e violentano una novantenne: arrestati due minorenni https://t… - SandraLoPresti : Qui ci vuole il tribunale per adulti non minorenni. ?? Picchiano e violentano una 90enne, arrestati due minorenni… -