Anticipazioni Trono Classico | Javier torna in studio ma Sara non cede

Anticipazioni U&D trono over - Anna rivede Giorgio Manetti : Sabato 14 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over di Maria De Filippi. Gli argomenti più salienti della nuova registrazione sono state le frequentazioni di Gemma Galgani, le polemiche scoppiate attorno ad una cena a cui Anna Tedesco ha partecipato insieme a Giorgio Manetti e alla storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarneri. Una cena troppo fredda Le ultime ...

Trono Over Anticipazioni - Armando Incarnato a una Dama : “Ammazzati!” : Armando Incarnato litiga con una Dama del Trono Over di Uomini e Donne La scorsa settimana Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato hanno espresso un interesse comune per una nuova Dama del Trono Over di Uomini e Donne, Valentina. Quest’ultima, però, ha preferito uscire a cena con Armando, perchè l’ex compagna di Ida Platano gli è sembrato particolarmente assente. Nella nuova registrazione del Trono Over, tenutasi nel primo pomeriggio ...

U&D - Anticipazioni Trono Classico : Javier out dal dating-show - sarebbe già fidanzato : Nuovi colpi di scena nello studio di Uomini e donne dove, lo scorso 13 settembre, è avvenuta una nuova registrazione del trono Classico e dove è giunta una segnalazione sul corteggiatore Javier Martinez, secondo la quale il giovane ex tentatore di Temptation Island sarebbe fidanzato o, almeno, non sarebbe stato single sino a pochi giorni prima dell'ingresso nello studio di Maria De Filippi. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle ...

Uomini e Donne - Anticipazioni Trono classico : Jessica e Andrea (Temptation Island) tornano insieme? : Lunedì ricomincia l'avventura di Uomini e Donne ma già da qualche settimana sono riprese le registrazioni delle puntate del trono classico che vedremo prossimamente. Tramite Il vicolo delle news abbiamo la possibilità di avere delle anticipazioni che non riguardano solo i protagonisti del programma condotto da Maria de Filippi ma bensì una delle coppie di Temptation Island ospitati nello studio di U&D: Jessica Battistello e Andrea ...

Anticipazioni Uomini e donne prima puntata : si parte lunedì 16 forse con il trono over : L'attesa sta per terminare. L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda su Canale 5 il prossimo lunedì 16 settembre e i fan attendono con trepidazione la prima puntata per scoprire tutto quello che succederà e le novità che vedremo nel corso di questa lunga edizione che si preannuncia come sempre molto scoppiettante. A quanto pare, sembrerebbe che nel corso della prima puntata ci sarà spazio per le dame e i cavalieri del trono over, anche ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Segnalazione e Lacrime Per Una Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulio Raselli geloso di una pretendente. In studio giunge una Segnalazione ed una tronista è costretto ad eliminarlo! Lacrime amare! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Veronica contesa da Giulio Raselli e da Alessandro Zarino. L’ex pretendente di Giulia Cavaglia, geloso di Veronica! Presso gli studi Elios di Roma, si sono svolte le nuove registrazioni Uomini e Donne Trono Classico. ...

Anticipazioni UeD - Trono over del 7 settembre : Gemma sfila come Marilyn Monroe : Sabato 7 settembre è stata registrata, agli studi Titanus, una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata interamente ai protagonisti del Trono over. Al centro di tutte le scene c'è stata sempre Gemma Galgani, seguita da Ida Platano, Riccardo Guarneri, Armando Incarnato e dal ritorno in studio di un'ex dama che l'anno scorso aveva lasciato lo show fra le polemiche, Anna Tedesco. Il ritorno di Anna Tedesco Le ultime Anticipazioni della seconda ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Maria De Filippi Insulta Tina ed Incastra un Corteggiatore! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Maria De Filippi Incastra un corteggiatore. Giulio Raselli ed Alessandro Zarino si contendono la stessa corteggiatrice! La conduttrice offende Tina Cipollari! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Sara Tacchi e Giulia Quattrociocche iniziano a conoscere i primi ragazzi. Javier Martinez diventa pretendente! Maria De Filippi smaschera un corteggiatore lasciando accese le telecamere quando meno ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono over : Ida chiude con Riccardo - Cristina contro David : Grande attesa per il ritorno in video di Uomini e Donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Le Anticipazioni rivelano che il 29 e il 30 agosto sono state registrate le prime puntate che vedremo in onda a partire da lunedì 16 settembre. L'esordio del trono over si preannuncia decisamente scoppiettante per alcuni dei volti storici del dating show. Per esempio Ida Platano tornerà nel parterre ...

Uomini e Donne - Anticipazioni Trono over : Ida Platano e Andrea Filomena - nuova coppia : Ci sarebbe del tenero tra dama bresciana e l'ex fidanzato di Jessica Battistello che si stanno frequentando da un mese.

U&D Anticipazioni Trono Over : Gemma accusa Barbara di percepire soldi senza lavorare : Uomini e Donne dovrebbe tornare su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45. In questi giorni si sono tenute le prime registrazioni delle nuove puntate del dating-show: il 30 agosto, ad esempio, è stata la volta del Trono Over che ha fatto segnare l'ennesima conferma di Gemma Galgani che anche quest'anno si avvia ad essere una delle protagoniste più discusse della trasmissione pomeridiana di Mediaset. Fin da subito, infatti, la ...