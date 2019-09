Anche io sono stata vittima dell’invisibile violenza ostetrica

Al via il corso per direttore sportivo - ci sono Anche Cassano e Pellissier : E’ partito il nuovo corso per direttore sportivo. E’ stato inaugurato nell’aula magna del Centro tecnico federale di Coverciano e prevederà 144 ore di programma didattico fino al prossimo 30 ottobre. Al termine del corso si dovranno sostenere gli esami finali che comprendono anche la discussione di una tesi. Tra gli allievi sono molti i volti noti del calcio italiano presenti: tra gli altri, Antonio Cassano, Sergio ...

Morgan : "NeAnche i miei amici Freccero - Dall'Orto - Dallatana sono riusciti a darmi un programma" : Nessun impegno televisivo in vista per Morgan per ora in questa stagione televisiva, bensì via etere su Rai Radio Due con Cantautoradio, una trasmissione in onda alle 22 per otto sabati nella quale Marco Castoldi racconta i cantautori, da Fabrizio De Andrè a Luigi Tenco.Nella scorsa stagione Morgan era tornato in video come coach in The Voice of Italy, ma l'ex frontman dei Bluvertigo non ha mai avuto un programma da condurre in solitaria in ...

“Sono innamorato”. Alberto Urso - finalmente la confessione. Sì - Anche lei di “Amici” : Dopo la paparazzata sul settimanale Chi il vincitore del talent show di Maria De Filippi ha confermato questa nuova relazione a Verissimo. Alberto Urso sta con ballerina di Amici Valentina Vernia. Il cantante ha ammesso che da qualche mese sta frequentando una persona speciale, che è appunto Valentina, conosciuta lo scorso anno nella scuola più famosa d’Italia. Proprio perché sta vivendo un momento magico, Alberto non vuole nascondere la sua ...

CorSport : gli acquisti stranieri più promettenti per la Serie A. Ci sono Anche Lozano e Elmas : Cresce la percentuale degli stranieri nel campionato italiano. La qualità è molto alta, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. E analizza i nomi più interessanti e anche i più costosi. Uno dei più attesi in campo è Lasse Schone, danese acquistato dal Genoa e proveniente dall’Ajax. “piedi vellutati e personalità infinita: aveva un anno di contratto, lo hanno liberato per riconoscenza”. Un supercolpo per una società come quella di ...

Alluvione in Spagna : trabocca diga di Almansa - ci sono Anche delle vittime : Si aggrava di ora in ora la situazione maltempo in Spagna. Violenti temporali e piogge torrenziali stanno colpendo da stamane la provincia di Valencia ma anche quella di Castiglia-La Mancia. In...

Armi biAnche : quali sono - perchè si chiamano così e cosa dice la legge : Armi bianche: quali sono, perché si chiamano così e cosa dice la legge La legge italiana prevede una disciplina specifica anche per il settore delle Armi, ma che con tutta probabilità non è nota al cittadino medio. Vediamo allora cos’è utile sapere in proposito e con riferimento particolare a quelle che sono comunemente dette “Armi bianche”. Se ti interessa saperne di più sulla nuova disciplina della legittima difesa ...

Brindisi - il Samara Challenge si diffonde Anche in provincia : i cittadini sono preoccupati : Continua a diffondersi in maniera preoccupante il fenomeno chiamato Samara Challenge, lo scherzo decisamente di cattivo gusto nato sui social network. Il "gioco" consiste nel travestirsi come la celebre protagonista del film horror "The Ring", Samara Morgan, e nell'andare in giro di notte per le strade semi-deserte delle città a spaventare gli ignari passanti. Una burla che in alcune occasioni è anche costata cara ai suoi ideatori, aggrediti ...

Danny Drinkwater - il calciatore del Burnley aggredito fuori da un locale di MAnchester : gli sono saltati sulla caviglia “per romperla” : Lo hanno pestato lasciandolo a terra con la faccia tumefatta e sanguinante e hanno anche provato a “rompergli una gamba”, provocandogli dei danni che potrebbero lasciarlo per un po’ lontano dai campi di gioco. Brutta aggressione quella subita da Danny Drinkwater, centrocampista ex Chelsea e Leicester, ora in prestito al Burnley, fuori da un locale di Manchester, dove il 29enne calciatore inglese era andato a passare la ...

Colombia - altri due omicidi politici nel weekend : “Sono 230 durante la presidenza Duque”. Sospetti Anche sulle nuove Farc : Due omicidi a sfondo politico e l’ombra delle Farc. In Colombia si torna a parlare di agguati dopo che, nel fine settimana, un candidato del Centro Democratico alle elezioni regionali di ottobre, nel dipartimento di Antioquia, e un insegnante e attivista sociale impegnato con le comunità meno favorite, in quello di Narino, sono stati uccisi. La prima vittima, secondo quanto riportato dalla radio Rcn di Bogotà, è Orley García, candidato ...

Torna La Prova Del Cuoco : le novità sono un mistero - ma Claudio Lippi affiAncherà Elisa Isoardi : Il ritorno de La Prova del Cuoco rischia di passare (quasi) inosservato. Al momento neanche uno straccio di comunicato è arrivato ai giornalisti e le novità della nuova edizione, che perdipiù sarà la ventesima, sono ignote al pubblico. Chi saranno i nuovi chef? Chi farà parte della giuria? Ivan Bacchi ci sarà sempre? Boh, è un mistero. La stessa Elisa Isoardi non ha svelato granché: ha rilasciato pochissime interviste (era in copertina su ...

Che belli - che sono : ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo - Anche in arancione : Da Slashleaks arrivano nuovi contributi che stuzzicheranno la curiosità di chi attende con impazienza il lancio di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL L'articolo Che belli, che sono: ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo, anche in arancione proviene da TuttoAndroid.

Mimmo Lucano riabbraccia Riace dopo 11 mesi : “Oggi sono tornato a casa - ma Anche Salvini” : dopo 14 giorni ai domiciliari e 11 mesi di “esilio”, Mimmo Lucano torna nella sua Riace. Lo ha deciso il presidente del Tribunale di Locri Fulvio Accurso che ha accolto l’istanza di revoca del divieto di dimora presentata dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. Una decisione che il giudice ha preso nonostante il parere contrario della Procura che avrebbe voluto tenere Mimmo Lucano ancora lontano da Riace. “anche se non sono più ...

Quando Gualtieri diceva : "Ci sono cose più importanti delle elezioni. ?Anche Hitler aveva vinto" : Giovanna Stella Matteo Salvini pubblica sui social un video che ritrae Gualtieri mentre fa un parallelismo piuttosto forte Roberto Gualtieri è il nuovo ministro dell'Economia. Ha preso il posto di Giovanni Tria e, anche se non ha ancora assunto "pieni poteri", le sue parole di qualche mese fa risuonano nelle orecchie di molti. Il ministro, infatti, ospite nella trasmissione Omnibus si era lasciato andare a considerazioni piuttosto ...

Basket - Mondiali 2019 : lo strapotere fisico della Serbia spaventa tutti. Anche gli Stati Uniti sono avvisati : fisico, talento e garra. La Serbia vista oggi ha espresso in maniera inequivocabile questi tre fondamentali fattori. Una squadra quasi inarrivabile, che sta lentamente progettando la scalata verso il successo dei Mondiali. Un segnale fondamentale per tutte le altre concorrenti, a partire dagli Stati Uniti che non sono sembrati brillantissimi e che rischiano di tornare dalla Cina senza il trofeo che all’apparenza sembrava scontato. La ...