Un attentato non abbatte il Re nero

11 Settembre : oggi l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle - appelli a “non dimenticare mai” : oggi, 11 Settembre, è il giorno di commemorazioni, cerimonie e appelli a “non dimenticare mai“: si attende come sempre grande partecipazione a Ground Zero, mentre il presidente Trump dovrebbe presenziare ad un evento al Pentagono. Il vicepresidente Mike Pence raggiungerà invece il terzo sito di attacco in Pennsylvania. Le cerimonie per l’anniversario ricorderanno le quasi 3000 persone morte quando gli aerei dirottati si ...

Caos treni - indagini per attentato alla sicurezza : “In quel punto non ci sono telecamere” : L'obiettivo degli incendi da natura dolosa appiccati ieri a tre pozzetti nei pressi del nodo ferroviario di Firenze sarebbero stati scelti perché in quel punto non ci sono telecamere. Lo ha dichiarato l'ingegnere Daniele Moretti, direttore della circolazione di Rfi, mentre continuano le indagini per attentato alla sicurezza dei trasporti e accertamenti sulla pista anarchica.Continua a leggere