Live-Non è la D' Urso | Perricciolo sul Prati-gate | ' Pamela ci ha guadagnato più di tutti'

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è tornato in Italia in ...

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale shock con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è tornato in Italia in ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 settembre 2019 Barbara D’Urso riparte in testa alle tendenze “Live Non è la D’Urso” trend mondiale : Social Auditel 15 settembre 2019: Live Non è la D'Urso trend mondiale riparte alla grande la nuova stagione di Live Non è la D’Urso dopo gli ottimi Ascolti tv e Social della prima edizione . Su ...

La comica Giusy Zenere cerca la madre biologica a Live - Non è la d'Urso : "Aiutatemi" (VIDEO) : Si è inaugurato con Giusy Zenere il nuovo spazio di 'servizio' DNA a Live non è la d'Urso. Per chi non dovesse ricordare chi fosse la donna, Giusy è un'attrice comica venuta alla ribalta grazie a La sai l'ultima dove partecipò nel 1995 e diventando la barzellettiera d'Italia di quell'anno e tornando per più volte nelle edizioni successive entrando nel cast del programma di Canale 5.Nello studio di Barbara d'Urso Giusy ha lanciato un appello ...

Giusy Zenere : la comica de La sai l’ultima cerca la madre biologica a Live-Non è la d’Urso : Live-Non è la d’Urso: la comica Giusy Zenere cerca la madre biologica È stata inaugurata a Live-Non è la d’Urso la nuova rubrica DNA, che ha lo scopo di aiutare le persone a rintracciare i propri genitori biologici. Uno spazio che Barbara d’Urso ha voluto aprire dopo il fortunato caso di Paola Caruso che, grazie […] L'articolo Giusy Zenere: la comica de La sai l’ultima cerca la madre biologica a Live-Non è la ...

Matteo Alessandroni a Live-Non è la d’Urso : nuove accuse a Carmen Di Pietro : Carmen Di Pietro: il presunto fidanzato da Barbara d’Urso Dopo la polemica sui social network, Matteo Alessandroni è approdato in tv. Il personal trainer romano è stato ospite della prima puntata di Live-Non è la d’Urso, nello spazio dedicato al Prati-gate. Lo sportivo con origini venezuelane ne ha approfittato per puntare il dito – ancora […] L'articolo Matteo Alessandroni a Live-Non è la d’Urso: nuove accuse a ...

Live - Non è la D'Urso - Alda D'Eusanio - frecciatina alla Rai : "Posso dire 'cazzate'? Non siamo in Rai e quindi lo posso dire!" : Alda D'Eusanio ha preso parte al dibattito di Live - Non è la D'Urso dedicato a Pamela Perricciolo, una delle protagoniste del famigerato caso Mark Caltagirone, tornato in auge con il ritorno in onda del programma della domenica sera condotto da Barbara D'Urso.Alda D'Eusanio, una delle "sferate" che ha espresso un'opinione negativa sulla Perricciolo, reduce dall'ospitata che ha rischiato di provocare un infarto a Caterina Balivo, durante la ...

Mickey Rourke a Live Non è la d'Urso : "De Niro si è comportato male" e manda a quel paese Donald Trump (VIDEO) : Esclusiva internazionale di Livello per il primo appuntamento di Live non è la d'Urso (Live e recensione) che ha ospitato l'attore 67 enne Mickey Rourke. Un'ospitata quasi toccata e fuga dato il quarto d'ora scarso di presenza in studio ma che registra due episodi interessanti.Il primo è il retroscena su Robert de Niro raccontato dall'ospite, il quale rivela la nemicizia venutasi a creare fra di loro a causa di una spiacevole situazione che ...

Panico a Live Non è la D’Urso : Mickey Rourke tra Lacrime e Insulti! : Panico e commozione a Live Non è la D’Urso. Mickey Rourke, invitato speciale di Barbara D’Urso si è scagliato contro un suo collega di Hollywood, ma non solo, dopo un pianto di commozione ha pure imprecato contro Donald Trump. La D’Urso senza parole. Ecco cosa è successo durante la diretta! Momento di commozione e non solo durante la prima puntata di Live Non è la D’Urso. Dopo la prima parte dedicata al Prati-Gate Barbara ...

Aida Yespica reintepreta lo spogliarello di 9 settimane e mezzo per Mickey Rourke a Live Non è la d'Urso (VIDEO) : L'ospitata di Mickey Rourke a Live non è la d'Urso è stata l'occasione per ricordare i grandi successi cinematografici dell'attore americano tra cui ovviamente la pellicola che lo ha reso celebre al grande pubblico e consacrato come sex symbol tra la fine degli anni '80 e '90 ovvero 9 settimane e 1/2 con Kim Basinger della quale è rimasto iconico il suo spogliarello.Scena che è stata ripresa e reinterpretata da una showgirl che di bellezza ne ha ...

Live Non è la D’Urso - Carmen Di Pietro falsa? Parla il finto fidanzato : Matteo Alessandroni a Live Non è la D’Urso: smentito il fidanzamento con Carmen Di Pietro Nella prima puntata di Live Non è la D’Urso, la padrona di casa Barbara D’Urso ha portato alla luce anche un altro caso di Vip con finti fidanzati. Matteo Alessandroni ha smentito di essere il fidanzato di Carmen Di Pietro. IL personal trainer ha voluto chiarire la sua situazione e raccontare la sua verità: “Mi hanno ingannato. Io ...

Live-Non è la D'Urso - Michelazzo contro la Perricciolo : 'Provo un odio profondo' : Oggi, domenica 15 settembre, è partita la nuova edizione di Live-Non è la D'Urso, fortunatissimo format che ha raggiunto il picco di ascolti su Canale 5 nella scorsa edizione anche grazie al caso Mark Caltagirone. Infatti, proprio questa sera è ospite in studio Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati ed ex collega di Pamela Perricciolo per chiarire alcuni dettagli sulla vicenda intricata divenuta ormai un caso di cronaca giudiziaria. ...

MICKEY ROURKE/ Sfigurato dal botulino - racconta la sua verità a Live Non è la D'Urso : MICKEY ROURKE, ospite della prima puntata di Live, Non è la D'Urso, risponde alle critiche sulla chirurgia plastica? I fan: 'irriconoscibile'.

Paola Caruso - chi è padre biologico/ "Un calciatore" : novità a Live Non è la d'Urso? : Paola Caruso padre biologico, chi è. "Un calciatore del Catanzaro". Oggi a Live Non è la d'Urso novità sul papà dell'ex Bonas di Avanti un altro?