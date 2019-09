Isole Tremiti | operaio 67enne cade da tetto e muore | stava riaparando una grondaia

Morti sul lavoro - operaio di 67 anni perde la vita cadendo da un tetto alle Isole Tremiti : Un operaio è morto sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti , cadendo dal tetto di un immobile. L’uomo, 67 anni , era originario di Termoli, in provincia di Campobasso. Secondo quanto appreso finora, stava installando una grondaia quando ha perso l’equilibrio cadendo da circa 4 metri. Insieme al personale del 118 che ha provato a soccorrere l’uomo, sul posto è arrivato anche il personale dello Spesal ...

Una maglietta autografata di Lucio Dalla è stata rinvenuta sul fondale delle Isole Tremiti : Durante un'operazione di pulizia del fondale organizzata dai ragazzi non vedenti dell'associazione Albatros, dal Parco Nazionale Del Gargano e dal governatore della Puglia Michele Emiliano, sul fondale del porto San Domino è emersa una maglietta autografata di Lucio Dalla. Il gruppo partecipava alla spedizione - alla quale aveva partecipato anche Vladimir Luxuria - per raccogliere la plastica gettata in mare, quando tra i rifiuti è stata ...