Caso David Rossi | parla la moglie | Hanno messo tutto a tacere

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Antonella Tognazzi è sicura: "Mai e poi mai si sarebbe suicidato sapendo del dolore che mi avrebbe provocato". Tanta delusione da parte di Antonella Tognazzi. La vedova di, il responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena ritrovato morto nel vicolo che costeggia la sede, ritiene che "archiviando la morte di mio marito come suicidio si sia. Far luce sulla morte disarebbe scomodo per tanti". L'uomo era stato ritrovato con dei tagli sui polsi e la donna è certa che non se li procurò da solo: "Ma come è possibile, visto che sono stati fatti da destra a sinistra, dunque al contrario rispetto a quello che sarebbe stato normale se se li fosse inflitti lui da solo?". E successivamente l'atteggiamento dirisultò insolito: "Ricordo quando mia figlia si accorse dei tagli ai polsi e chiese spiegazioni, la risposta difu 'non ...

David_David_P : @Corriere Era un jeb sinistro. La prossima volta proverà con un montante. Ogni scusa è buona per tirare in ballo il… - giulioenrico : David Icke, anti semita... inventore delle cazzate rettiliane etc. In Italiano: - rickembecker : Sembra una partita del City Verona-Milan. Solo che da noi Kessiè e stanno fermi al contrario di David Silva e De Br… -