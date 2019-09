Lecce | cicloamatore travolto da un' auto sulla Salice-Veglie | è deceduto in ospedale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri, 14 settembre, in provincia di, precisamente lungo la strada che collegaSalentino a. Stando a quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, un uomo di 60 anni, Stephan Philippe Marical, un turista belga, è statoda un'mobile che in quegli attimi transitavastessa arteria stradale. L'uomo è spirato dopo poco in. Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare. Al momento si sa che la vettura che ha investito il cicloescursionista, una Citroen C1, ha subito grossi danni: il parabrezza anteriore, ad esempio, pare sia andato completamente distrutto. Il conducente dell'utilitaria è stato preso in cura dai medici perché dopo l'incidente era visibilmente sotto shock....