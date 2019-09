GdS – Napoli è record | 26 tiri verso la porta di Audero Squadra a tratti zemaniana!

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 15 settembre 2019) La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione delcontro la Sampdoria. Il dato emerso, sicuramente confortante, è che ilablucerchiata sono stati 26 e che, nonostante i numerosi rischi, i gol subiti sono stati zero. La rosea ha definito lazemaniana per il modo di interpretare la gara. “Il gioco fluisce, -scrive la Gazzetta- anche se manca precisione sotto. Alla fine saranno ben 26 i. Unper questa stagione di Serie A. Numeri e prestazione che fanno ben sperare per il prosieguo. Peccato però che bisogna aspettare oltre un’ora per il raddoppio. Il bicchiere è mezzo pieno, ma con il Liverpool in arrivo serve migliorare l’attenzione difensiva. Bisognerebbe riavvolgere il nastro e ripetere la prestazione contro gli inglesi dell’ottobre di un anno fa: nessun tiro insubito. I campioni d’Europa peseranno la ...

