Fonseca alla prima vittoria in Serie A | “Avremmo potuto fare 7-8 gol”

Roma - Fonseca alla vigilia del derby : l’arrivo di Smalling e le indicazioni di formazione : “Smalling?? Cercavamo un giocatore esperto che vanta più di 200 partite con il Manchester United ed ha le caratteristiche giuste che ben si adattano alla nostra squadra. Ha le caratteristiche che cercavamo, è rapido, aggressivo, può aggiungere qualità alla nostra rosa”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, prima del derby di domenica contro la Lazio. “Mancini e Zappacosta? Sono pronti, ...

Serie A al via : la nuova Roma di Fonseca si affida alla vecchia guardia contro il Genoa : Roma – Tempo di mollare gli ormeggi e prendere il largo, perché la nave della Serie A è pronta a ripartire. La nuova Roma targata Paulo Fonseca farà ufficialmente il suo ingresso nella nuova stagione questa sera, quando alle 20.45 sfiderà il Genoa dell’ex Aurelio Andrezzoli nella prima gara del torneo 2019/2020. Esordio casalingo per i giallorossi, che dopo due anni consecutitivi lontano dalle mura amiche inizieranno finalmente allo ...

Roma-Genoa - Fonseca alla vigilia : “La squadra è pronta - felice per Dzeko” : C’è tanta curiosità sulla nuova Roma. Con l’arrivo di Fonseca la rosa si è ringiovanita, specie tra difesa e centrocampo. Nessun ritocco in avanti, anzi una conferma importante: il rinnovo di un Dzeko che sembrava ormai destinato all’Inter. Domani i giallorossi ospiteranno il Genoa, queste le parole nella conferenza della vigilia per il tecnico della squadra capitolina. “Sono sicuro che la squadra è cresciuta, ...

ZAPPACOSTA ALLA ROMA/ Dal Chelsea la freccia per Fonseca : l'elogio di Colantuono : Davide ZAPPACOSTA ALLA ROMA: prestito secco dal Chelsea, Santon via. Pruzzo 'pronta una grande squadra per Fonseca'. Agresti: 'Alternativa importante'.

Mustafi alla Roma : prestito Arsenal/ Chiuso da David Luiz - rilancio con Fonseca? : Mustafi alla Roma: Arsenal verso il Sì al prestito con diritto di riscatto. Chiuso da David Luiz, per il nazionale tedesco pronto il rilancio con Fonseca

CorSport : La conferma di Dzeko è la prima vittoria di Fonseca alla Roma : L’entusiasmo per la riconferma di Dzeko alla Roma è una questione di cuore più che una questione tecnica secondo Giancarlo Dotto. Ancora prima di star lì a sottilizzare se lo Dzeko confermato e rinnovato sia una soluzione tecnica migliore del più giovane Icardi o del refrattario Higuain (io penso definitivamente che sì, lo è) oggi va solo sottolineato l’enorme impatto emotivo della notizia in tutto l’ambiente. Non c’è niente di più ...