Io e Te di Notte | Pierluigi Diaco approda in seconda serata con Rocco Siffredi

(Di sabato 14 settembre 2019)Dopo l’avventura estiva con Io e Te,trasloca il programma nelladel sabato. Da questa sera, alle 23.50, il conduttore e giornalista romano sarà infatti alla guida di Io e Te di. Per tredici settimane, si adeguerà quindi al nuovo orario della sua ‘creatura’ e cercherà di scoprire insieme ai suoi ospiti lati inesplorati della loro personalità. Il primo a sottoporsi all’intervista del ‘nuovo’ ciclo di puntate sarà l’attore pornografico. Io e Te diverrà diviso sostanzialmente in due parti, visto che a metà di ogni appuntamento darà spazio al Tg1 notturno. Proprio per avere una certa sintonia con l’orario, le interviste si arricchiranno di alcuni momenti originali: ciascun ospite, ad esempio, verrà invitato dal conduttore a socchiudere gli occhi per ascoltare, nel ...

