Beppe Convertini a Blogo | Io a Linea Verde | direttore di Rai1 mi ha premiato | La

Fonte : blogo

(Di sabato 14 settembre 2019) Domani, domenica 15 settembre, suandrà in onda una nuova edizione di. Rivoluzione alla conduzione, con Federico Quaranta e Daniela Ferolla in uscita ee Ingrid Muccitelli in entrata.ha incontrato il conduttore della versione estiva di La vita in diretta alla vigilia del debutto:Partiamo dal bilancio di La vita in diretta estate. Com'è andata?È stata una bellissima esperienza, il pubblico ci ha seguito con grande affetto, lo ringrazio di cuore. Tutta squadra è stata straordinaria, grandi professionisti e grandi persone.La crisi di governo agostana ha complicato i vostri piani? Di sicuro vi ha costretto a cambiare il programma in corsa, lasciando talvolta spazio al Tg1.È normale ed è giusto che accada in queste situazioni istituzionali così importanti. Siamo molto contenti perché il Tg1 ha così potuto informare gli spettatori e la Rai ha svolto ...

