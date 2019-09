Ambiente | Conte | “Chiederemo a Ue lo scomputo degli investimenti verdi da calcolo deficit”

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’Ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Il Presidente del Consiglio Conte alla Camera per la fiducia : Europa e Ambiente al centro : Nel giorno della fiducia della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito il programma presentato come "Una sintesi che guarda al futuro" e si è definito lui stesso "Garante e primo responsabile" della nuova stagione riformatrice. I temi più importanti trattati nel suo intervento sono stati: il rapporto tra la scuola e la famiglia, le infrastrutture, l'ambiente con particolare attenzione per le zone terremotate, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Settembre : M5s e Pd s’intendono con Conte su Ambiente e giustizia : La trattativa Il Colle ha fretta e Conte mette all’angolo Di Maio Martedì si chiude. Prosegue a Palazzo Chigi il lavoro sui programmi. I dem d’accordo col premier: niente vice stavolta. L’unico ostacolo resta il capo grillino di Luca De Carolis Ma che volete di più? di Marco Travaglio Il sondaggio Ipsos-Corriere dovrebbe far riflettere chi, nel M5S, continua a tentennare fra il governo Conte-2 e le elezioni a ottobre (o, peggio, il ritorno ...

Taglio parlamentari - manovra - Ambiente : da M5s 20 punti a Conte : La delegazione del Movimento 5 stelle guidata da Luigi Di Maio, in occasione del suo incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha depositato un documento in venti punti che rappresenta la sintesi del lavoro avviato nei giorni scorsi dai gruppi parlamentari stellati sul programma. Di Maio, nelle sue dichiarazioni a conclusione del colloquio con Conte, ha citato solo alcune delle priorità indicate dal M5S, ...

Governo : scuola - Ambiente - giovani - fisco giusto - il decalogo di Conte : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – scuola, ambiente, giovani, pubblica amministrazione efficiente e libera della corruzione, fisco più giusto. Sono alcuni dei punti che Giuseppe Conte intende inserire nel programma di Governo e che il presidente del Consiglio incaricato elenca dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esponendo una sorta di decalogo per creare “un Paese migliore”.“Mi ...

Conte e il discorso sul “governo della novità” : “E’ il momento del coraggio”. E parla di corruzione - giustizia equa - evasione e Ambiente : La lotta alla corruzione e “una giustizia più equa ed efficiente, dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno”. Ma pure “la cultura del rispetto delle regole e della Costituzione”. E, come basi per far recuperare all’Italia “il tempo perduto” in Europa ripartire da: istruzione, rispetto dell’ambiente, “infrastrutture sicure” e “rimozione delle ...

Elkann : “Sarri si sente a casa. E’ contento dell’Ambiente - del mercato e degli acquisti” : La partitella di Villar Perosa tra la Juve A e la Juve B si è conclusa con la vittoria della prima squadra per 3-1. Doppietta di Dybala (il primo gol su rigore), Cuadrado e autorete di Demiral. L’amichevole si è conclusa dopo 50′ per una festosa invasione di campo dei tifosi. Al termine, John Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non c’è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene. ...