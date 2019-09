Nintendo Ring Fit Adventure | il gioco che ti fa allenare in casa davanti alla Switch

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Come nella maggior parte delle avventure fantasy, anche dentroFitvesti i panni dell'eroe che deve liberare un mondo magico dal male: ti avventuri attraverso vari livelli, combatti mostri malvagi e guadagni lungo la strada soldi ed esperienza per migliorare le tue abilità. Sembra il più classico degli RPG, ma non potresti essere più lontano dverità: per andare avanti e combattere non devi premere pulsanti o joystick, devi fare esercizio fisico in una sorta di fusione perfetta tra lae la vecchia Wii, nel secondo esperimento del colosso giapponese di migliorare la propria piattaforma dopo l'esempio diLabo. Come funzionaFitInsieme alacquisti anche due accessori, all'interno dei quali dovrai infilare i Joy-Con per renderli compatibili con la tua: una fascia da ...

pokeile128 : RT @PokeMillennium: Mettiti in forma con Ring Fit Adventure per Nintendo Switch Articolo di @Francesc091 #PokemonMillennium #NintendoSwitch… - Merk01835355 : RT @PokeMillennium: Mettiti in forma con Ring Fit Adventure per Nintendo Switch Articolo di @Francesc091 #PokemonMillennium #NintendoSwitch… - matteosprea00 : RT @PokeMillennium: Mettiti in forma con Ring Fit Adventure per Nintendo Switch Articolo di @Francesc091 #PokemonMillennium #NintendoSwitch… -