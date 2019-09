Tagli di capelli per l' autunno | il caschetto | le lunghe chiome ricce e lo chignon

Tagli di capelli corti per l'autunno : il classic bob e la frangetta 'fai da te' : Fioccano tante novità riguardanti i Tagli di capelli per l'autunno 2019. Siamo nel bel mezzo del periodo nominato 'delle castagne' noto anche per la caduta dei capelli. Spesso non si tratta di niente di allarmante ed è una situazione a cui un po' tutte le donne vanno incontro con il terminare della stagione calda. Per far fronte a tutto ciò è necessario utilizzare i prodotti giusti, curare l'alimentazione ed eliminare phone e piastra (anche solo ...

Tagli di capelli per l'autunno : il caschetto e la frangia corta : Nel prossimo autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare il più richiesto sarà il caschetto di Jennifer Lopez: la capigliatura della cantante regalerà un look molto glamour. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Nei prossimi mesi sarà molto amato da tutte le donne il caschetto, scelto anche da molte celebrità, come ad esempio l'attrice Alessandra Mastronardi e Leighton Meester. Per ultima anche ...

Tagli di capelli per l'autunno : lo shaggy bob e la tonalità bionda : Nell'autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare il più gettonato sarà lo shaggy bob. Questa capigliatura è portata anche dalla cantautrice Taylor Swift. Di seguito tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome Lo shaggy bob sarà tra i look più apprezzati della prossima stagione: per chi non lo conoscesse, la sua lunghezza sfiorerà le spalle. Inoltre saranno presenti molte scalature, le quali regaleranno un ...

Tagli di capelli e acconciature per l'autunno : la capigliatura lunga e lo chignon : Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sarà di tendenza la chioma lunga di Kate Middleton: la capigliatura in questione sarà perfetta per ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome La duchessa di Cambridge per accompagnare i figli il primo giorno di scuola ha pensato di sfoggiare un nuovo look: Kate ha optato per dei capelli lunghi e scalati. Sulla parte frontale sono presenti ...

Tagli di capelli per l'autunno : il clavicle bob e le chiome lunghe : Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sarà molto amato il clavicle bob, recentemente portato anche da Ashley Benson. L'hairstyle in questione sarà perfetto in ogni occasione e anche per un matrimonio: di seguito tutte le novità a riguardo. Nuove chiome Ashley Benson, moglie di Cara Delevingne ed ex protagonista della serie Pretty Little Liars, ha sfoggiato il clavicle bob: per chi non lo conoscesse si ...

Tagli di capelli corti e medi per l'autunno : Clavicle lob - il Babylights e l'Ash Blonde : Nella prossima e imminente stagione autunno/inverno saranno proposti molti nuovi Tagli di capelli corti e medi. La moda è in continua evoluzione e giorno dopo giorno trapelano novità sempre più belle e interessanti. Le ultime, in ordine temporale, sono state lanciate da due star di fama internazionale e riguardano il Taglio a scodella (il Bowl cut) e il nuovissimo Clavicle lob. Il primo rientra nella categoria dei Tagli corti, mentre il secondo ...

Tagli di capelli e tonalità per l'autunno : il bob e il balayage biondo grano : Nell'autunno 2019 saranno di tendenza diversi nuovi Tagli di capelli. In particolare sarà molto gettonato il bob corto sfoggiato da Selena Gomez. L'hairstyle in questione sarà molto facile da portare e sarà indicato per le donne di tutte le età. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome L'attrice Selena Gomez cambia molto spesso il suo look. All'inizio della sua carriera portava dei lunghi capelli e poi aveva optato per un long bob ...

Tagli di capelli e tonalità per l'autunno : il bowl cut e il colore castano : Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi Tagli di capelli, in particolare potrebbe essere molto richiesto il bowl cut di Charlize Theron. Di seguito le nuove chiome e i colori per l’autunno 2019. Nuove chiome Charlize Theron rinnova molto spesso il suo look, infatti in passato ha optato per dei Tagli cortissimi con il ciuffo, per il pixie, il caschetto corto e Tagli XXS. Ultimamente ha sfoggiato invece un Taglio a scodella. La ...

Tagli di capelli corti e medi per l'autunno : il caschetto wavy e il baby hair : Nella prossima ed imminente stagione autunno/inverno saranno proposti molti nuovi Tagli di capelli corti ed anche medi. Il rientro dalle vacanze è sempre molto traumatico, non solo per la mente, ma anche per la chioma. I capelli, infatti, sono la parte del corpo che risente di più del sole, della salsedine e dei lavaggi frequenti. Proprio per questo motivo è necessario correre ai ripari per ridare vita e lucentezza alla capigliatura. Si possono ...

Tagli di capelli corti e acconciature per l'autunno : il pixie - il bob e lo chignon : Il prossimo autunno si sta avvicinando e iniziano ad arrivare diverse proposte per quanto riguarda i nuovi Tagli di capelli; in particolare saranno molto gettonate le chiome corte. L'hairstyle in questione è sempre molto facile da portare: inoltre è capace di regalare un look molto sbarazzino. Di seguito riportiamo le ultime tendenze del momento. Nuove chiome Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà, senza nessun dubbio, il famoso pixie ...

Tagli di capelli per l'autunno : il balayage biondo grano e il mullet : Nell'autunno saranno riproposti molti nuovi Tagli di capelli e colorazioni interessanti. Per la stagione fredda, infatti, torna in gran voga uno dei Tagli più diffusi e più criticati degli anni ’80, il mullet, o ironicamente definito, 'pettinatura da pollo'. Si tratta di un Taglio parecchio sbarazzino e all’apparenza trasandato, che spesso risulta alquanto importabile. I capelli risultano più corti dietro e leggermente più lunghi davanti, il ...

I Tagli di capelli per questo autunno? Sfilano tutti a Venezia : Mai come nel mese di settembre i capelli sono protagonisti. L'estate è finita e si sente la necessità di dare una sfoltita o una spuntata alla chioma. In più il pretesto di prenotare dal barbiere di fiducia arriva anche grazie agli attori. Un esempio è il lob di Robert Pattinson nel film The King. Tanti altri, invece, arrivano direttamente dal tappeto rosso della Mostra di Venezia. Se al Festival di Cannes ...