Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) I Comedy Wildlife Photography Awardsstati ideati dai fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della preservazione ambientale e la conservazione della fauna. Per farlo, hanno però deciso di usare un asso nella manica: non scatti eccezionali secondo i canoni della fotografia naturalistica, ma circostanze in cui gli– soggetti delle foto – siritrovati in situazioni buffe ostati immortalati con espressioni divertenti e stralunate, quando non accostabili a quelle che assumeremmo noi esseri umani. Il risultato, come potete vedere sfogliando la gallery dei possibili vincitori di quest’anno (saranno annunciati il prossimo 13 novembre), è una raccolta meravigliosa dità faunistica, che vi strapperà più di un sorriso....

aghiperparole : RT @gcftisca: Questi ladri di bambini vanno murati in carcere. C’erano 11 persone per sottrarre un bimba di due anni con la scusa di essere… - MilanoCitExpo : Questi animali sono comici nati #DipartimentoInnovazioneTecnologia - metaanto : RT @gcftisca: Questi ladri di bambini vanno murati in carcere. C’erano 11 persone per sottrarre un bimba di due anni con la scusa di essere… -