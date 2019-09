Paestum : trovata testa al Tempio Athena

Il rinvenimento di unatardoarcaica in pietra nel santuario diè l'ultima sorpresa riservata agli archeologi dal sito di. E' stato riportato alla luce un volto posto di tre quarti. Il materiale sembra sia lo stesso con il quale furono realizzati alcuni elementi decorativi deldi. La scoperta è avvenuta durante la campagna di scavo 2019 dell'Università di Salerno.(Di giovedì 12 settembre 2019)

