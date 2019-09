Noel Gallagher | «Liam | lasciami stare»

Noel Gallagher insulta i fan più giovani perché si vestono come l’odiato fratello Liam : Il cantante non fa mistero di disprezzare i fan più giovani che in concerto gli chiedono di cantare le hit degli "Oasis", fischiano la sua nuova musica e si vestono come dei cloni dell'odiato fratello Liam. Noel Gallagher ha definito i suoi fan più giovani dei "f*****i idioti" perché non solo nei concerti gli chiedono a gran voce di cantare le hit degli Oasis ma perché si vestono come fossero tanti cloni dell’odiato fratello Liam. La band non ...

Noel Gallagher chiede ironicamente una petizione per far sciogliere i Foo Fighters : Curioso siparietto quello avvenuto a distanza di una settimana tra i Foo Fighters e Noel Gallagher degli Oasis: la settimana scorsa il batterista Taylor Hawkins, membro dei Foo Fighters, aveva attaccato sulla grancassa della batteria una foto della band di Manchester, non nascondendo il desiderio di voler vedere di nuovo insieme i fratelli Gallagher. Evidentemente Noel, i cui rapporti col fratello Liam sono a dir poco pessimi, non ha ben accolto ...

This Is The Place dei Noel Gallagher’s High Flying Birds è il nuovo singolo in attesa del nuovo EP (video - testo e traduzione) : Appena nei tempi per scoprire il nuovo sound dell'ex Oasis, This Is The Place dei Noel Gallagher's High Flying Birds arriva per anticipare il secondo dei tre EP annunciati dalla band, dopo Black Star Dancing di cui avevamo ascoltato la title-track. Il nuovo singolo segue la linea dell'EP uscito a giugno, con sonorità che ripercorrono le scelte sonore della disco anni '80 con un particolare focus su David Bowie, Queen e ZZ Top. A ...

One Of Us è il nuovo singolo di Liam Gallagher - una richiesta accorata al fratello Noel? (Audio - testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Liam Gallagher è One Of Us. Il brano è il nuovo estratto Why Me? Why not, il disco in uscita il 20 settembre che suggella la seconda prova in studio dell'ex Oasis come solista, dopo la parentesi con i Beady Eye. La voce di Liam apre la canzone, accompagnata da quattro colpi di rullante che poi liberano il beat, aprendosi nell'atmosfera brit-pop che è scolpita nel DNA del cantautore, grazie al timbro ...

Noel Gallagher vs Eminem/ 'Hai preso della fot*uta coca - ti sei bevuto qualcosa...' : Noel Gallagher attacca Eminem e la sua musica che considera sempre uguale: 'è noioso, ha preso della fott*ta coca, ha bevuto qualcosa e...'.

Noel Gallagher contro Eminem : “Noioso - parla di rehab e droghe da 20 anni” : L'invettiva di Noel Gallagher contro Eminem, a questo giro, è rivolta ai testi del rapper di Lose Yourself che secondo l'ex Oasis sarebbero ripetitivi e noiosi quanto l'artista stesso. Abbiamo usato l'espressione "a questo giro" perché il leader degli High Flying Birds si era già pronunciato aspramente nel 2005 contro Marshal Bruce Mathers III (questo il nome di battesimo di Eminem) durante un'intervista rilasciata al Guardian. In ...

Noel Gallagher vuole lasciare Londra : “Ho paura per i miei figli” : Noel Gallagher vuole lasciare Londra perché ha paura per l'incolumità della sua famiglia. L'ex Oasis si è sfogato tra le colonne dell'Independent e ha scoperchiato nuovamente il problema della criminalità londinese di cui si era già fatto portavoce il fratello Liam. Quest'ultimo, infatti, aveva lanciato un'invettiva direttamente contro il primo cittadino Sadiq Khan durante un'intervista rilasciata al programma BBC Breakfast. Il ...

"Volevo bene a mia madre - poi è arrivato Liam" - Noel Gallagher a ruota libera - : Carlo Lanna Ci sono ancora molte incomprensioni fra Noel Gallagher e suo fratelli Liam e, l'ex leader degli Oasis, si confessa in una lunga intervista che ha rilasciato di recente Non c’è pace per Liam e Noel Gallegher, i due fratelli musicisti che negli anni ’90 hanno fondato la band degli Oasis. Amici, poi nemici, e ancora una volta nemici. Un rapporto conflittuale quello che fra Noel e suo fratello Liam che mette in serio pericolo ...

Noel Gallagher : “Ho voluto bene a mia madre finché non ha partorito Liam” : “Quando fai un’intervista, parli con uno sconosciuto e lui ti chiede di parlare di tua mamma. È assurdo, perché la risposta onesta sarebbe ‘Cosa ti interessa?’ ma la risposta intelligente è sempre ‘Le ho voluto bene finché non ha partorito Liam’”. Ha risposto così Noel Gallagher al cronista del Guardian che gli ha chiesto del suo rapporto con la madre: anche in questo caso, come nel resto dell’intervista, l’ex leader degli Oasis ha ...

Noel Gallagher di nuovo all’attacco del fratello Liam : «Non sopporto neanche la sua voce» : Noel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherLa relazione fra Noel Gallagher e suo fratello Liam è attraversata dal veleno, da un risentimento che si combatte a mezzo stampa a intervalli regolari, aggiungendo tasselli a una faida che dura ...

Noel Gallagher : "Ho voluto bene a mia madre finché non ha partorito Liam" : In un’intervista in esclusiva al Guardian, Noel Gallagher, ha parlato del rapporto complicato con il fratello Liam, ex frontman degli Oasis. Nell’intervista, rilasciata per pubblicizzare This Is the Place, il nuovo EP uscito oggi in Gran Bretagna, il cantante di Manchester riserva delle parole poco carine al fratello. “Quando fai un’intervista, parli con uno sconosciuto e lui ti chiede di parlare di tua ...